Rafa 'Taleguilla': “Con este disco de temas de Martínez Ares cierro el círculo de mi sueño carnavalesco”

Si pudiéramos bucear en la cabeza del Rafael Aranda Taleguilla de los años 80, cuando vestía su tipo azul y blanco de la comparsa 'Futuro', ¿qué pensaría del Rafael Aranda Taleguilla que es hoy? En aquellos años debutaba en el Concurso de Carnaval de Córdoba, cita que sin duda ha sido su cuna. Con ella lo ha sido todo, hasta que decidió desembarcar en Cádiz.

Con 'Los últimos bandoleros' participó por primera vez en el concurso gaditano y con 'Los argentinos', agrupación que él mismo dirigió, llegó a las semifinales en Cádiz, quedando en décima posición. Años después, retornó a la capital gaditana sin su comparsa de Córdoba, pero con su hermano y con Manuel Ruiz, de quienes no se separa. Con ellos formó parte de la comparsa dirigida por Ángel Subiela; una aventura que comenzó en 2016 con 'Los doce' y seguiría con 'Los equilibristas' (2017), 'Los prisioneros' (2018), 'Los luceros' (2019) y 'Los listos' (2020).

Después, tanto Taleguilla como su hermano y Ruiz anunciaron su retirada de la comparsa, formaron un trío musical al que no le faltan las citas y, ahora, el cordobés ha publicado su primer disco en solitario, Esto no es Carnaval, sobre temas de uno de los autores por antonomasia del Carnaval de Cádiz, Antonio Martínez Ares. Este viernes, el Gran Teatro acogerá la presentación de este álbum en el que también han colaborado el batería Alberto Fernández Dakota, el pianista Jesús Lavilla, los guitarristas Adrián Fernández y Rafael Montilla Chaparro Hijo, el percusionista Patricio Cámara Chapi, Francisco Sánchez -que toca el ronroco- el cantante Rushy Rush y la Agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia.

PREGUNTA (P). ¿Cómo surge este nuevo proyecto?

RESPUESTA (R). Grabar un disco es algo que deseaba desde hacía un tiempo. Además, la gente me lo venía pidiendo. Llegó la pandemia y mi hermano [José Manuel Aranda], Manolo Ruiz y yo dejamos la comparsa y teníamos únicamente las actuaciones del trío. Había mucho trabajo pero vi la posibilidad de hacer el disco entre semana y así se lo propuse a ellos. Desde pequeño, mi sueño carnavalesco había sido cantar con Carli [Juan Carlos Brihuega] y con Ángel Subiela y si el disco lo trabajaba con Antonio Martínez Ares, parecía que se cerraba un círculo. En noviembre de 2021 me reuní con él en Cádiz y aceptó desinteresadamente que hiciéramos el disco sobre música suya. Y ya todo empezó a rodar.

P. El disco está formado por nueve temas como La última estrella o El silencio cobarde. ¿Qué os ha llevado a elegir unas canciones u otras?

P. Queríamos que no fuera un disco entero de Carnaval, sino de versiones también de temas de la trayectoria de Martínez Ares como autor. Él ha escrito para Pastora Soler, Pasión Vega, Lola Flores o Sabina, así que queríamos un disco en el que hubiera de todo. A ello sumamos que el propio Martínez Ares nos recomendó determinadas canciones que más se asemejaban a mi voz. Las letras de antiguas comparsas se seleccionaron en función del tipo de estilo que queríamos dar al disco, más allá de las que más nos gustan a nosotros o a la gente. Cada tema del disco, de verdad, es un universo. Hay espacio para el inglés, para el rock, para el piano y para Semana Santa.

P. Todo muy diferente a lo que estabais acostumbrados.

R. Sí, sí, pero yo me lo he pasado como los indios. Es cierto que estás más inseguro porque sales de tu zona de confort, pero te relacionas con profesionales de una talla increíble. Es que le das al play y el sonido que sale del disco no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en Carnaval.

P. Participa la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia. ¿Qué relación te une a esta hermandad?

R. Una muy particular que me viene de herencia. No soy ni católico ni apostólico, pero a mí me gusta la Semana Santa por su arte. Independientemente de esto, mi tía abuela, La Talegona [María Zamorano] le cantaba saetas al Cristo de Gracia. Esta hermandad la quiere como a nadie y para ella ha sido muy importante que alguien de su misma sangre le haya llamado para un proyecto como este disco. Recuerdo que fui cartero real de la primera cabalgata que hizo esta hermanad. Así que con su agrupación musical hemos adaptado a Semana Santa un tema de la comparsa 'Calle de la mar'. Para hacer este tema se nos ofrecieron las mejores agrupaciones de Semana Santa pero dije que lo sentía mucho, que yo tenía que estar con los míos.

P. ¿Y cómo se vive el concurso gaditano desde la tranquilidad de no participar?

R. Con menos nervios y quizás con menos veneno. Así lo ves todo de una manera más objetiva. Es cierto que el concurso del año pasado, en mayo, tal vez no lo eché mucho de menos porque el reloj biológico es así. Pero este año, que ha vuelto a su fecha, sí me ha picado más, pero estoy muy tranquilo. Yo estoy descansando del concurso, pero estamos trabajando más que nunca y ensayamos un montón.

P. Hace nada que ha empezado la fase de cuarto, ¿pero tienes agrupaciones favoritas?

R. Creo que todo está yendo según lo se esperaba. La fase de preliminares sirve para darte cuenta de cómo viene cada grupo y el concurso empieza verdaderamente en cuartos. Sinceramente, soy muy de música y si mi hermano no está en el concurso, musicalmente no hay nadie a la altura de Martínez Ares. Es otro nivel y sería injusto hablar de una competencia, aunque exista. Para mí, su agrupación tiene un repertorio, ejecución del tema, tratamiento y profundidad que están muy por encima del resto.

P. Tras tu marcha de la comparsa de Ángel Subiela, fueron muchas las voces que te colocaban en el grupo de Martínez Ares.

R. Cuando trabajas al nivel en el que he vivido en estos últimos años, ves que hay mucha afición y hay que disfrutar, pero también hay cosas que no son tan buenas, como los rumores y el morbo de la gente que te quiere escuchar con uno u otro autor. Me han colocado muchas veces con Martínez Ares y en noviembre de 2021 me reuní con él por el tema del disco y la gente no se ha enterado. Si nos hubieran visto, ¿qué habrían pensado? Lo que menos, que estaba trabajando en un disco. Pero es cierto que por ninguna de las dos partes ha salido que yo forme parte de la agrupación. Él [Martínez Ares] sabe cómo funciono y yo sé cómo lo hace él. Además, yo me muevo con los míos: sin mi hermano y sin Manuel no voy a ningún sitio. Si volvemos al concurso, lo más lógico sería hacerlo los tres juntos. He aprendido a darle poca importancia a las cosas y puede ser que de un día para otro cambie todo, pero a día de hoy no me planteo afrontar un concurso sin ellos.

P. ¿Qué verá el público el próximo el viernes 10 de febrero?

R. En el teatro habrá más de 60 músicos en escena, que son todos los que han participado en el disco, a excepción de dos o tres que por motivos profesionales no podrán asistir. Lo que se recaude en taquilla irá destinado a pagarle a todos ellos y a un técnico especial de iluminación que llevamos nosotros. Después, la gira del disco será en formato reducido con cinco músicos. La presentación del disco la tenía que hacer por todo lo alto y en mi casa. Amo el Carnaval de Cádiz pero detesto a quienes llegan allí y no hablan de dónde vienen. Yo soy de Córdoba y mi tierra no la pone nadie por otra. Cuando uno no quiere a su madre, quién la va a querer. Mi tierra es lo primero y lo que pueda hacer por ella, lo haré.