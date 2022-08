Mejores aplicaciones gratis para editar vídeos de TikTok en 2022

TikTok se ha convertido en la aplicación de moda, esta utilidad de vídeos cortos causa sensación, pero todavía podemos mejorar mucho más nuestras creaciones si tenemos a nuestra disposición herramientas para poder editar vídeos de TikTok. En este artículo vas a descubrir algunas de las herramientas más interesantes para poder hacer de tus vídeos de TikTok algo mucho más profesional, causar un buen impacto y generar gran cantidad de interacciones positivas.

Herramientas destacadas para editar vídeos de TikTok

Filmora

Filmora una de las herramientas más interesantes a la hora de edición de videos. Pone al alcance de cualquiera una serie de funcionalidades de nivel profesional. Es el editor de video por excelencia si te mueves como pez en el agua en TikTok. Con más de 10.000 efectos y filtros, permite además procesar adecuadamente el audio, algo que es extremadamente importante si queremos que nuestro mensaje llegue. En el caso de las herramientas de vídeo, contamos con la pantalla verde, el rastro de movimiento o incluso, las rampas de velocidad, algo que no está al alcance de muchas aplicaciones de estas características.

Sabrás que es muy importante poder generar subtítulos para que el contenido sea más accesible, sobre todo a personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Con Filmora puedes crear los subtítulos prácticamente de manera automática, casi sin darte cuenta y ubicarlos en el lugar preciso. Está demostrado que aquellos vídeos que lleva a sus títulos tiene mucho más éxito y generan un impacto mayor. Si piensas que introducir los subtítulos es algo complicado, la aplicación te lo pone muy sencillo, y en cuestión de poco tiempo podrás tener ese vídeo que siempre has deseado en tu perfil de TikTok.

FilmoraGo es la aplicación que debes utilizar si deseas editar tu vídeo desde el ordenador. Es práctica, sencilla de manejar y ofrecer todas las herramientas que deseas para que editar un vídeo de TikTok en tu móvil sea cuestión de muy poco tiempo. Da igual si utilizas un dispositivo Android o un iPhone, se trata de la herramienta más adecuada y que ofrece funciones rápidas para tener tu vídeo perfecto para TikTok con solo algunos ajustes. A medida que le vayas utilizando, podrás descubrir todas las funciones que tiene preparadas para ti.

Una de las utilidades que más valoran los usuarios es la de quitar la marca de agua de un video, ya que de esta manera nuestros vídeos quedarán mucho más profesionales y sin ningún tipo de logotipo añadido. Aunque existen muchas maneras de realizarlo, la propuesta que nos hace esta aplicación es muy profesional, sin complicaciones y haciendo que tu vídeo quede como deseas.

InShot

Esta aplicación gratuita funciona bien, aunque no cuenta con muchísimas muchas características avanzadas. Por ejemplo, en el aspecto de los stickers se queda bastante pobre. Aun así, no está nada mal para no costar nada de dinero. Es una aplicación que puedes tener como secundaria en tu dispositivo móvil.

Picscart

Esta aplicación también es gratis, y a decir verdad, es válida tanto para TikTok, para Instagram. Entre sus puntos fuertes y destaca que cuenta con una acción biblioteca musical, sabrás que toda la música que pones en tu vídeo tiene mucha importancia. Aunque permite realizar recortes y fusionar vídeos, su principal problema es que no cuenta con la opción de variar la velocidad. Pero no está de más que le eches un vistazo y la pruebes.

Kinemaster

Dispone bastantes herramientas de carácter profesional, lo que habla muy bien de ella. Con unos sencillos ajustes puedes crear unos vídeos muy interesantes y atractivos. La inclusión de capas es también uno de sus puntos fuertes. Como aspecto que menos nos ha gustado, es que tarda bastante en procesar vídeos grandes. Pero es gratis, descárgala y dale una oportunidad.

Canva

Cualquiera diría que con Canva puedes editar vídeos para TikTok, efectivamente es así. Si bien muchas funciones requieren la versión Premium, para hacer cosas sencillas puedes utilizarla, los resultados nunca van a ser malos. Si tú características de usuario son más avanzados, o bien pagas la versión Premium o utilizas alguna aplicación que te dé más.

Editar vídeos para llegar a más gente

No cabe duda de que si eres un creador de contenido o una persona con inquietudes, la edición de vídeo es algo que debes realizar si tienes un perfil interesante en esta red social. Merece la pena invertir unos minutos en hacer los ajustes necesarios. Conseguirás que tus vídeos sea mucho más atractivos, genere más audiencia y tu público se maraville con todo lo que le ofreces.

Ahora ya tienes un amplio abanico de posibilidades a la hora de editar tus vídeos para la red social de moda. Cuesta muy poco tiempo y esfuerzo conseguir que tus vídeos tengan un nivel mucho más profesional al que tienen ahora. El esfuerzo siempre merece la pena.