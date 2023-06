La primera ola de calor del verano: Sanidad prevé cuatro días por encima del umbral de riesgo para la salud

Córdoba tiene el umbral de riesgo sanitario más alto de toda España para temperaturas máximas. El Ministerio de Sanidad lo fijó hace solo un mes en 41,5 ºC. Por encima, Sanidad activa alertas sanitarias de lo que supone enfrentarse a un episodio así. Según sus propias previsiones, Córdoba va a vivir su primera ola de calor desde que se fijó este nuevo umbral. Arrancará el sábado y se extenderá, al menos, hasta el martes. Durante todos estos días, las máximas previstas por el Ministerio van a superar ese umbral considerado de riesgo sanitario.

En concreto, para este sábado, el ministerio prevé una máxima en Córdoba de 41,5 ºC, justo el límite del umbral. Aunque la previsión empeora para el domingo, con una máxima prevista de 42,8 ºC y para el lunes, cuando se podrían alcanzar los 44,5 ºC. El martes bajaría la temperatura, pero según las previsiones seguiría siendo muy alta, con una máxima de 42,9 ºC, según el semáforo de Sanidad.

Este mismo viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó un aviso especial por altas temperaturas. La Aemet ha concretado que “durante los próximos días dominará una situación anticiclónica con atmósfera estable en general, favoreciendo una fuerte insolación, que, junto con la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África”, provocará un gran aumento de las temperaturas, “alcanzando unos valores claramente superiores a los normales para esta época del año en la mitad sur peninsular”.

“Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas; se esperan noches tropicales con mínimas por encima de 20-22ºC en amplias zonas”, señala el aviso especial de la agencia. La Aemet no descarta “que se alcancen los 44ºC en el valle del Guadalquivir” el lunes. Y señala que “a partir del martes 27 se iniciará un descenso ligero y progresivo de temperaturas, también en la mitad sur, aunque todavía se mantendrán las temperaturas muy elevadas en esa zona, siendo probable que a partir del jueves el descenso sea algo más acusado, momento que las temperaturas se acercarán a valores normales para la época”.

Con estas máximas en la mano, el Ministerio debería activar el umbral de riesgo naranja. Existen dos, el amarillo y el rojo. El naranja señala, por tanto, un “riesgo medio” para la salud. El objetivo de la activación de estos umbrales de altas temperaturas es prevenir y mitigar los efectos negativos que el calor excesivo puede tener sobre la salud de la ciudadanía, especialmente en los grupos de riesgo o más vulnerables, como personas mayores, mujeres gestantes, menores y personas con enfermedades crónicas, así como en aquellos colectivos que desempeñan su trabajo o realizan esfuerzos al aire libre.

En Córdoba, de hecho, el próximo lunes entra en vigor la jornada intensiva para el sector de la construcción, que limita trabajos al aire libre a determinadas horas y el trabajo en general a partir de las 14:00, con el objetivo de evitar accidentes laborales.

Para minimizar los daños que estas personas pueden sufrir, desde el Ministerio de Sanidad se insiste en un decálogo de recomendaciones generales:

