Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en toda la provincia de Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar el aviso amarillo por fuertes tormentas en toda la provincia de Córdoba para la jornada de este martes, según la información que ha divulgado a través de su página web.

Según la agencia, la probabilidad de que caiga una tormenta en cualquier punto de la provincia durante este martes es de entre el 40 y el 70%, tal y como consta en el aviso activado. El aviso entrará en vigor a las 12:00 y se desactivará a las 20:00, según la Aemet.

La agencia prevé para este martes cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos, más probables e intensos por la tarde, cuando irán ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes, quedando poco nuboso al final. Las temperaturas apenas registrarán cambios, salvo máximas en descenso en las sierras. Los vientos serán variables, según el pronóstico provincial elaborado por la Aemet.

