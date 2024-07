El horno cordobés seguirá encendido durante esta semana

Con el arranque de la semana vuelven los avisos por temperaturas altas a gran parte de la provincia. El calor seguirá siendo el principal factor a tener en cuenta durante los próximos días, puesto que, se pueden volver a alcanzar los 42-43ºC de forma puntual.

De momento, el lunes ya se prevé un nuevo ascenso de los termómetros, tras un domingo, que ha sido algo más suave en cuanto a las temperaturas diurnas, sin alcanzar valores tan extremos y sin estar activos avisos por calor. El lunes, esos avisos ya se activarán por buena parte de la geografía cordobesa, a día de hoy quedan activados por aviso amarillo campiña cordobesa y sierra y Pedroches, por máximas de hasta 38 ºC, avisos que para el martes quedarán extendidos a toda la provincia e incluso aumentando a nivel naranja en la campiña cordobesa, por valores que rondarán los 40 ºC.

Las temperaturas seguirán su proceso de ascenso durante los próximos días, dejando nuevamente las jornadas más cálidas en la franja central de la semana, previsiblemente el martes y miércoles, cuando nuevamente las máximas puedan alcanzar los 41-43 ºC en zonas bajas de la provincia. Las temperaturas mínimas durante toda la semana serán algo cálidas, quedándose por encima de los 20ºC en la mayoría de municipios, pero sin esperar noches muy calurosas.

En cuanto al estado del cielo, pocas novedades, las zonas de estabilidad seguirán sobre nuestra región, por lo que los días serán muy soleados y estables, sin esperar prácticamente nubosidad. En definitiva, semana muy tranquila en cuanto a la atmósfera, pero intensa en cuanto al calor, con jornadas calurosas o muy calurosas en el caso de la mitad de semana, con noches cálidas que recuerdan que estamos en el periodo de más calor del año.

