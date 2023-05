Córdoba sufre la sequía meteorológica más prolongada desde 1959

La sequía actual que sufre Córdoba es la más prolongada desde que hay datos en el observatorio del Aeropuerto. Desde 1959, la ciudad no ha sufrido un periodo tan prolongado de escasez de precipitaciones.

Según un análisis del Colectivo Meteofreak, a través de datos recopilados por Miguel Moya, la precipitación anual media en los últimos ocho años en Córdoba ha sido de 440 litros. El dato es aún peor al hacer la media de los últimos cinco años: desciende a 398 litros de media al año.

El año hidrológico actual (que arrancó en octubre del 2022) no está siendo el más seco de la serie. En Córdoba se han recogido en lo que va de año 360,2 litros. Desde 1959 hay siete años con menos precipitación. En 1998, por ejemplo, solo se recogieron en Córdoba 245 litros. En 1995, el año fatídico de la peor sequía que muchos cordobeses recuerdan, apenas cayeron 284 litros. Pero la diferencia es que entonces los años secos de manera consecutiva eran pocos. Se alternaban periodos de tres a cinco años como mucho de sequía con otros tantos más húmedos. Tras los 284 litros de 1995 llegaron a caer casi 1.000 al año hidrológico siguiente.

Desde 2012, apenas ha habido años húmedos. En 2017 en Córdoba cayeron 529 litros y en 2015 un total de 514. Son los únicos años de la última década en la que se han superado los 500 litros en Córdoba. Por debajo de los 400 litros al año están los años 2014, 2018, 2021, 2022 y todo apunta a que así será también en 2023, pues las previsiones no atisban lluvia notable en lo que queda antes de verano.

Y en Córdoba este año hidrológico ha sido algo mejor que la media de toda Andalucía, tal y como recordaba este mismo jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según su información, el presente es el tercer año más seco desde 1961-1962, con un 52% menos de precipitación respecto a la media de todo este tiempo. Al igual que en Córdoba, destaca el prolongado periodo de ausencia de precipitaciones, el más extenso de toda la serie.

En cuanto al mes de abril, Aemet Andalucía señalaba que en casi toda la provincia de Córdoba el periodo había sido “extremadamente seco”, con una precipitación media de 2,2 litros en 30 días. Solo se salvaba el extremo sur de la provincia, una zona considerada como “muy seca” durante el mes de abril.

