Otra perspectiva para vivir una Semana Santa atípica

La situación es compleja. Bien es sabido por la sociedad en pleno. No en vano, así es desde hace más de un año ya. El tiempo no termina de aliviar la problemática, que no es otra que la propagación de la Covid-19. Con motivo de la pandemia, que persiste, en 2021 tampoco son posibles las procesiones -al igual que otros muchos actos- y han de conformarse los fieles y cofrades en general con rendir culto a los titulares en sus sedes canónicas. Aunque esta posibilidad concede la oportunidad de vivir los días de Pasión de manera diferente pero igualmente emocionante, falta el movimiento. Y en casos, no pocos, el sonido. Pero esta circunstancia tiene solución mediante alternativa de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento en colaboración con la Agrupación de Cofradías. Consiste ésta en la proyección de imágenes de Semana Santa de otros tiempos en la fachada del Centro de Recepción de Visitantes (CRV).

Para ser más exactos, el muro exterior del mencionado edificio acogió en la noche del Jueves Santo la difusión audiovisual, y esto es también con imágenes en movimiento, de estaciones de penitencia de anteriores años. No sólo de los más recientes -con la excepción conocida de 2020 por la irrupción del coronavirus- sino de momentos más alejados en el tiempo. Porque la Agrupación de Cofradías aportó a la Delegación de Turismo material de las décadas de los ochenta y noventa. Por tanto, quien tuviera la ocasión de acercarse al corazón histórico de Córdoba -pues el CRV se sitúa ante la Mezquita Catedral y junto a la Puerta del Puente- pudieron revivir estampas de pasos y titulares por las calles de la ciudad.

En relación a esta iniciativa, la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, quiso poner en valor “el impacto social, turístico y económico que representa la Semana Santa cordobesa para la ciudad”. “Es de justicia que, en esta situación tan difícil, hagamos todo lo posible por hacer que el cordobés pueda disfrutar de su Semana Santa de la manera más cercana posible”, añadió la edil. Lo cierto es que, a pesar de la difusión tardía de la actividad, decenas de personas se aproximaron tanto a La Ribera como unos metros más próximos al propio CRV. Aunque la visualización es factible también desde el Puente Romano, por lo que se trata de una proyección de gran atractivo.

La alternativa a la visita a los templos, que durante estos días recogieron a centenares de devotos y cofrades, comenzó, en efecto, el Jueves Santo. Pero va a continuar casi hasta el final de Semana Santa. Porque también se va a desarrollar la iniciativa en las noches del Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Esta otra perspectiva para vivir unos días de Pasión tan atípicos se va a producir en horario ininterrumpido entre las 21:00 y las 22:30, es decir, con apurado del reloj hasta el toque de queda -que es a las 23:00-.