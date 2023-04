La Semana Santa de Córdoba, ante un futuro de cambios

Aún no es oficial, pero, en cierto modo, es un hecho. La Semana Santa de Córdoba, en lo que a procesiones dentro del recorrido oficial se refiere, contará el próximo año con una hermandad más. En concreto, la cofradía de la Presentación al Pueblo llegará en 2024 a la Mezquita Catedral. Salvo decisión contraria, que resultaría sorpresiva. Y con la inclusión de la corporación de Cañero serán ya 39 las que participen de los días de Pasión en las calles de la ciudad de manera estricta. Tal hecho significará, antes de producirse en el primer templo de la diócesis, un cambio en la configuración actual del conjunto procesional de la capital. Quizá esa modificación sea mayor a medio plazo pues son otras entidades las que avanzan en este sentido.

Con todo, lo que suceda a partir de 2024 ya se verá. De entrada, la parroquia de San Vicente Ferrer está muy cerca sumarse a la nómina de templos con presencia en la Semana Santa de la ciudad. Así lo esperan en la hermandad radicada en la iglesia del popular barrio. “Lo afrontamos con muchísima ilusión. Hemos crecido bastante en el número de hermanos con papeletas de sitio”, indica José Ángel Cervera, hermano mayor de la Presentación al Pueblo, a este respecto. Cabe decir que sus palabras se recogieron antes del Sábado de Pasión, en que, en esta ocasión, la corporación cruzó las fronteras de su distrito para llegar a San Lorenzo. Esto fue una prueba de cara al próximo año.

Pero antes de que tenga lugar la estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos -titular de la institución de Cañero- en la Mezquita Catedral, esto ha de ser aprobado. No en vano, corresponde a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, no sólo en este caso sino en cualquier otro, la aceptación. Más exactamente a todas las corporaciones en global mediante votación en asamblea. También la inclusión de una nueva hermandad en uno de los días entre los domingos de Ramos y Resurrección. Sobre la jornada en que realizará su salida la cofradía de la Presentación al Pueblo a partir del próximo año, Cervera guarda un respetuoso silencio. Sobre la mesa hay hasta tres opciones, si bien una es preferencial para la entidad.

Sea como fuere, la importante novedad en los días de Pasión de la capital supondrá el aumento a siete hermandades en uno de ellos. Desde 2022 se produce un equilibrio de seis en cada una de las jornadas: el pasado año desfiló por primera vez en Carrera Oficial la Conversión. Debió hacerlo ya en 2020, pero la pandemia de Covid-19 y la cancelación de procesiones en ese momento y en 2021 retrasaron el tan esperado instante en Electromecánicas. Las excepciones numéricas se dan en la Madrugada y, como es lógico, el Domingo de Resurrección. Como dato curioso, hasta 1991, en que la archicofradía de la Vera Cruz realizó su primera estación de penitencia, sólo había seis corporaciones en recorrido oficial el Domingo de Ramos.

A colación del último apunte, en poco más de 30 años la Semana Santa de Córdoba ha variado muy mucho. Parece que en menor tiempo, en adelante, puede hacerlo. De entrada, antes de ampliar la perspectiva, la hermandad de Cañero continúa con una progresión envidiable. En 2016 celebró su primera procesión por las calles de su barrio y del próximo de Fidiana, por completar el contexto. Con la mirada ya en la Mezquita Catedral, la corporación no olvida cada uno de sus proyectos. “Queremos estrenar los arbóreos, con lo cual ya estaría hecha la parte de luz para nuestro titular. No sabemos si nos dará tiempo a tallar el frontal”, explica Cervera de cara a 2024 -y por tanto al estreno en Carrera Oficial-. Pero hay más. “Estamos barajando las alternativas para la Virgen, que vendrá el año próximo o, como muy tarde, a principios el siguiente”, afirma el hermano mayor de la Presentación al Pueblo. Todo ello, con la idea de avanzar en el tallado del paso de misterio, que no tanto, a corto plazo y en principio, en la hechura del resto de imágenes que deben acompañar a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos.

También tiene previsto continuar con la elaboración del guion procesional -¿qué es y cuál es su sentido?, ya se contó en este medio el Lunes Santo-. Sin embargo, tiene un aspecto pendiente la cofradía. Un asunto que no está en sus manos resolver, y ése es el problema. Se trata de la ampliación de una de las puertas laterales de la parroquia de San Vicente Ferrer para facilitar la salida y entrada de los pasos -por ahora, el de misterio-. “Con la puerta con la que estamos ahora -frontal del templo- no sale un palio. Pero es que, además, en la salida del misterio hay una parte que los costaleros tienen que hacerla a pulso y eso cada vez va a pesar más”, expone Cervera. “Nuestra obligación como hermandad es cuidar la salud y la integridad de nuestros hermanos”, añade.

¿Ante una reformulación mayor?

Lo cierto es que la reformulación, por decirlo así, de la Semana Santa de Córdoba parece va a ser mucho mayor en un plazo medio de tiempo. Porque tras la inclusión en el recorrido oficial de la radicada en Cañero, son otras las corporaciones que, poco a poco, llamarán a la puerta. Actualmente, la capital cuenta con dos hermandades más de pleno derecho: Lágrimas, en el Parque Figueroa, y Quinta Angustia, de la iglesia de la Merced. Eso sí, sólo la primera pertenece a la Agrupación hoy en día; la segunda aguarda su entrada en el ente que engloba a todas las corporaciones. Además, tiene a tres pro hermandades camino de ser, valga la redundancia, hermandades. Son las de La O, Salud de Puerta Nueva y Bondad.

Dicho de otro modo, cinco corporaciones trabajan para sumarse oficialmente a los días de Pasión en la ciudad. Y a ella habría de agregar la agrupación parroquial del Traslado al Sepulcro. Por tanto, es previsible que, sólo quizá porque es difícil marcar tiempos en este caso, de aquí a una década la Semana Santa de Córdoba sea muy diferente a la actual. Esto es en relación a su conformación, por días, de estaciones de penitencia. La situación a futuro no es sencilla de encarar, principalmente porque gran parte -la mayoría- del período procesional, en su conjunto, transcurre en el casco histórico. Por mucho que éste sea extenso, no deja de ser compleja la definición de trazados y horarios.

De esta forma, es probable que la Madrugada no se plantee, como ahora al menos en apariencia, como una forma de equiparar a Córdoba con Sevilla sino como necesidad. Por aquello del reparto equitativo y solvente de hermandades por jornada. Al respecto, la Agrupación trabaja desde tiempo atrás en la conformación de una nueva jornada dentro del Viernes Santo. Eso sí, lo hace con sentido común y esto es con calma y de manera muy medida. Y en conversación continua con el Ayuntamiento. El ente que preside Olga Caballero lo presenta como un proyecto de ciudad, y es estrictamente cierta y correcta esa postura. La dificultad, más que a nivel organizativo, sin embargo, puede estar en la aceptación en esa ubicación por parte de hermandades. A lo mejor, la entrada de nuevas corporaciones facilite esta parte de una reconfiguración que, a buen seguro, se terminará por dar.