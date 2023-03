Las cofradías logran la renovación del 90% de los palcos de la Carrera Oficial

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha logrado ya la renovación del 90% de los palcos de la Carrera Oficial para la Semana Santa, según han confirmado a este periódico fuentes de esta entidad.

En concreto, se ha renovado el 90% de los 404 palcos, que se comenzarán a instalar en breve en el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba. De esos 404, quedan tan solo 30 para adjudicar a partir de este miércoles, según las fuentes consultadas por este periódico. Las reservas se han hecho online a través de la página web de la propia Agrupación de Cofradías. A partir de ahora se inicia un proceso para completar los 404 palcos y las 957 sillas repartidas por la Carrera Oficial. Por segundo año consecutivo, las sillas se venden de manera individual. En total, el aforo de la carrera oficial es de 2.404 espectadores.

Para este 2023, la Agrupación ha aumentado el precio de los mismos en un 10%, medida justificada en “el incremento de los gastos de montaje, que se han mantenido estables hasta este año”.

Por tanto, los importes de los abonos han quedado de la siguiente forma: palcos interior en el Patio de los Naranjos para seis personas, 500,70 euros; palcos exteriores para cuatro personas, 289,43 euros; palcos exteriores para seis personas, 433,15 euros; y silla, 85,67 euros. Las sillas por día tendrán un precio de 4,90 euros la mañana del Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección mientras que el precio del resto de días de la semana y de la tarde del Domingo de Ramos será de 17,18 euros.

