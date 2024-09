Sergio López levanta su tercer Andaluz bajo los colores del Deza Box 77

La estructura andaluza y sus pilotos no dejan de cosechar diplomas y, sobre todo, cuando se trata del Campeonato de Andalucía. En concreto, el de Jablaquinto, Sergio López, se postula como la referencia en la categoría intermedia un año más. Ya consiguió el oro en la categoría junior, Supersport 300, en 2021, y fue entonces cuando decidió dar el salto y comenzar a trabajar con la Kawasaki ZX6R. En su primer año, el de adaptación, consiguió el subcampeonato, confirmando de esta forma que el salto era el correcto. En la pasada campaña, consiguió alzarse a lo más alto, por primera vez en Supersport 600, segundo título en total para el de Jaén. Además, comenzó a realizar apariciones en el Campeonato de España, el ESBK, el nacional de mayor nivel.

Para la presente temporada, se propuso subir un escalón más, y disputar de nuevo el Campeonato de Andalucía pero, además, quería dar un salto de nivel de contrincantes, y comenzar a conocer el resto de circuitos fuera de la Comunidad Autónoma, fijándose la Copa de España como proyecto paralelo. Este fin de semana se celebraba la última cita del autonómico, que compartía pista con el mencionado nacional, en el mundialista Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Con la tercera posición obtenida en carrera, el bravo piloto ya se ha asegurado el primero de sus objetivos, el de revalidar el título andaluz de Supersport 600. Pero además, con su quinta posición en la general de la carrera, prospera en el segundo de sus campeonatos, y se incluye de nuevo dentro del top cinco de la antesala del ESBK, a falta de la última prueba de la temporada, en el circuito de Navarra, otro de los nuevos trazados para la bala verde andaluza.

“No hay duda de que el trabajo duro, sobreponiéndome a pequeñas lesiones desde mi subida a la 600, aprendiendo de las caídas, y luchando, codo a codo, con pilotos de mayor nivel, está dando sus frutos. La experiencia del equipo que me aconseja en mis andaduras en los nuevos circuitos me está ayudando mucho. No puedo estar más contento de conseguir mi tercer título pero, sobre todo, de revalidar este de Supersport 600 concretamente, mejorando mi ritmo con respecto al pasado año. Mi motivación está al máximo conociendo nuevos circuitos y ahora, tengo la mente puesta en la siguiente y última carrera del año, que seguro que puede estar acompañada de condiciones de lluvia, para sacar el máximo provecho y mejorar más en el panorama nacional. No quiero dejar de lado un especial agradecimiento a mi familia y a mis patrocinadores, siempre a mi lado para que continúe encima de la moto, dando lo mejor de mí”, declaraba un feliz Sergio López.

Finalizada la mejor competición andaluza en el circuito más mítico de la tierra, ahora, las balas verdes no pueden esperar a volver al trazado con ocasión de la última cita del WorldSBK en octubre. Pero antes, quedan muchas carreras por disputar, comenzando por la del novedoso Mundial Femenino, y su cuarta ronda, en Cremona, la próxima semana.