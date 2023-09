Un fin de semana agridulce para el Deza Box 77

El circuito de Navarra Los Arcos ha acogido la quinta ronda del ESBK, en lo que empieza a ser el final de este apasionante 2023. Como de costumbre, tratándose del circuito navarro, las condiciones cambiantes han marcado el fin de semana de carreras, de principio a fin. El evento comenzó con unas jornadas de entrenamientos libres con pista seca, mojada, mixta, con aire y con frío por lo que la puesta a punto de las balas verdes se hacía más complicada.

Comenzando por Supersport 300, para Antonio Torres, el objetivo principal era el de mantenerse en la lucha del podio de la general, así como el liderato de la Kawasaki Spirit Trophy. En la clasificación no logró encontrar una vuelta buena, pero el objetivo de salir dentro de las dos primeras filas se cumplió. En la carrera uno, sufriendo más de lo esperado, rozó el podio con la yema de sus dedos, finalizando cuarto y segundo entre las Kawasaki. En la segunda manga, de nuevo disputaba las plazas de honor, cuando la lluvia apareció y decidió asegurar los puntos finalizando séptimo.

Iván Muñoz vio como su fin de semana quedaba marcado por una caída en los libres. La clasificación y las primeras vueltas de la primera carrera, fueron destinadas a recuperar el ritmo perdido. En la segunda mitad de la carrera, el de Elche volvió, retomando no solo sus mejores vueltas sino mejorando su récord y remontando diez posiciones. Aunque en la segunda manga tuvo que volver a salir en la posición tan retrasada que había conseguido en la clasificación, el bravo piloto se propuso la remontada de nuevo, para finalizar décimo cuarto habiendo disputado incluso el top diez.

Iván Bolaño completó una jornada más muy constante. Ya desde los libres estuvo rodando en los tiempos de sus compañeros y del grupo delantero. La clasificación fue de notable, y en la primera carrera, en una dura lucha en grupo, finalizó en octava posición con un gran sabor de boca. En la segunda, con un ritmo marcado por la aparición de la lluvia, volvió a sorprender con una lucha encarnizada por el top ten finalizando décimo.

Uriel Hidalgo continuó sorprendiendo en su primera vez en el complicado circuito navarro con la Kawasaki Ninja 400. Desde los libres ocupó las primeras posiciones, para en la clasificación asegurar una quinta plaza. En la primera carrera disputó las plazas del podio hasta el final, en una durísima lucha que le llevó a, en la última curva, perder las plazas del cajón y finalizar con un sabor agridulce. En la segunda de las carreras, cuando mostraba un ritmo muy fuerte y disputaba la victoria, vio como todas sus opciones se acababan con una caída cuando aparecieron las primeras gotas de agua, aunque sin lugar a duda, el resumen del fin de semana es positivo.

Tomás Marín formalizó un importante paso adelante durante la quinta cita del año, la que ha sido su segunda carrera por su ausencia tras la lesión. Aumentando su ritmo y escalando posiciones desde los libres, consiguió clasificar en decimosexta posición. En la carrera uno, luchó en el mismo grupo donde se encontraba Iván Muñoz, demostrando una mejora con respecto a Portugal más que considerable. Desde luego que el duro trabajo durante todo el verano le ha valido al colombiano, que además, en la clasificación, se ha ido acercando sesión a sesión a los tiempos del top ten. En la segunda de las mangas, estuvo en posiciones de puntos durante gran parte de la carrera para finalizar decimosexto en un fin de semana de grandes progresiones.

En Supersport Next Generation, Guillem Erill sufrió el que se considera uno de los fines de semana más duros de su carrera deportiva. Una fuerte caída en los libres le dejó lastrado todo el fin de semana. En la clasificación no consiguió más que poder dar algunas vueltas, y el resentimiento de la caída, sumado a una indigestión, le llevó a no poder disputar la primera de las mangas previstas al sábado por la tarde. El domingo por la mañana se probó en el warm up, y en la carrera, parada incluso en una ocasión por bandera roja, acabó por deslumbrar para quitarse las malas sensaciones del fin de semana y marcharse con una muy meritoria décima plaza en una carrera marcada por las difíciles condiciones en pista.

Sin descanso alguno la estructura se dirigirá hacia el siguiente circuito, para comenzar la que será la tercera semana consecutiva de carreras. En esta ocasión, será turno del Mundial de Superbikes con la que será la segunda cita de casa, en el circuito de Motorland Aragón.