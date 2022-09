Los pescadores deportivos de Córdoba critican el abandono del pescódromo

Los amantes de la pesca en Córdoba celebraron el pasado fin de semana un Open de 'Carpfishing', modalidad de pesca deportiva que está orientada a la captura de grandes carpas, con el objetivo de servir de protesta ante la situación existente con el pescódromo de la ciudad. En este sentido, los propios organizadores del evento han explicado a CORDÓPOLIS que la problemática tuvo su último capítulo en el mes de abril, cuando el colectivo de pescadores deportivos de Córdoba en sus distintas modalidades, se puso de acuerdo en su propósito de recuperar el escenario deportivo del río Guadalquivir, más conocido como el pescódromo.

Una instalación deportiva que se construyó en el año 2008 por parte del Instituto de Deportes de Córdoba (Imdeco) y la Junta de Andalucía, constando cerca de medio millón de euros. Así, la organización explica que “por cosas incomprensibles de la gestión de la administración pública, este escenario deportivo no fue adscrito a ningún órgano público (aunque la lógica nos hace pensar que debería haberse adscrito al Imdeco), con lo cual no constaba en la partida presupuestaria anual de ningún órgano público y, por tanto, no ha tenido mantenimiento y su deterioro ha sido progresivo, de tal forma que, de los 93 puestos de pesca construidos inicialmente, a fecha de hoy sólo quedan ocho puestos debido al crecimiento de la vegetación y la acumulación de lodos”, añadiendo que “a esto hay que unir el deterioro también del edificio que se construyó para ser sede de la Federación Andaluza de Pesca y servir de lugar de reunión o aseos”, el cual “actualmente ha sido desvalijado”.

De este modo, en el mencionado mes de abril tuvo lugar una reunión con el Ayuntamiento de Córdoba y el Imdeco, con el fin de tratar dicho asunto y conocer la realidad del lugar, tras la cual, dichas instituciones “se comprometieron a trabajar para recuperar este escenario deportivo que tanto dinero público costó y que por la calidad de los peces que se capturan puede convertirse en un escenario deportivo de referencia en la pesca deportiva en aguas continentales”, ya que “hay que tener presente que Córdoba tiene un gran nivel de pesca deportiva en aguas continentales, teniendo entre nuestros federados campeones de España y del mundo”.

Sin embargo, “han pasado cinco meses (desde la última reunión, porque del abandono van ya 14 años) y continuamos en la misma situación”, argumentan. En este sentido, en dicho Open Andaluz de 'Carpfishing', que se disputó durante el fin de semana, de los 186 pescadores que podrían haber participado, sólo se le pudo dar plaza a 16 pescadores (dos por puesto).