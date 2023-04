Montilla acogerá el Top Máster sub 13 y sub 17 de bádminton

Este próximo fin de semana, 22 y 23 de abril, se disputará en el municipio de Montilla el Top Máster sub 13 y sub 17, organizado por las Federaciónes Española y Andaluza de Bádmiton y el Club Bádmiton de Montilla. Dicho evento, en el que colabora la Diputación de Córdoba, contará con un total de 110 jugadores, que disputarán las categorías sub 17 y sub 13.

La delegada de Deportes de la institución provincial, Ana Blasco, ha destacado que “se trata de una competición importante, con una alta participación y atrae a la comarca gran cantidad de visitantes”. A nivel de clubes, en el evento estarán presentes un total de 50, once de ellos de la Comunidad Autónoma Andaluza, procedentes de Almería, Arjonilla, Benalmádena, Granada, Huelva, La Encina, La Unión, Montilla, Rute y Sevilla. Asimismo, estarán presentes otras comunidades, como la Valenciana, Galicia, Baleares, Madrid, Castilla y León, Murcia, Cataluña, Castilla- La Mancha, Extremadura, Canarias y Navarra.

En la categoría sub 13, varios de los principales favoritos a hacerse con el oro son andaluces, como los cordobeses Guillermo Muñoz, Sara Arenas y la jienense María del Pilar Carmona. En la sub 17, destacan Huesca con Raúl Bergua y Gonzalo Isabal, además del ibicenco Ismael Oballe. En el apartado femenino, estarán Macarena Fernández, Paula Noya y Alba Prada.

El Top Máster se iniciará el sábado, a las 9:30, en el Pabellón Municipal de Montilla, donde se disputarán todas las rondas, a excepción de semifinales y finales, que se jugarán el domingo por la mañana. El evento finalizará el 23 en torno a las 15:00 con la ceremonia de entrega de medallas