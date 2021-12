Lecciones con sello olímpico: Lourdes Mohedano lleva su talento a los colegios

No siempre se tiene la oportunidad de aprender de los mejores. En el caso del deporte, quizá no hay techo superior que el del subirse a un podio olímpico. Y en Córdoba, no son pocos los deportistas que han logrado saborear dicha gloria. Una de ellas es Lourdes Mohedano, quien, además, tiene la condición de ser la única medallista mujer en Juegos Olímpicos de la ciudad, pues la otra que ostenta dicha condición es la baenense Fátima Gálvez. En este sentido, la gimnasta participa en una iniciativa llevada a cabo desde las concejalías de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, denominada 'Masterclass: esfuerzo y pasión', y mediante la que compartirá sus conocimientos entre diferentes colegios de la capital. En este sentido, dichas clases se celebrarán en cuatro jornadas de dos sesiones, los lunes, martes, miércoles y viernes, y estarán dirigidas a niños y niñas de entre 8 y 16 años, siendo unos 80 por centro y más de 500 en total.

Este mismo lunes ha tenido lugar la primera sesión en el colegio Eduardo Lucena. Un inicio "muy especial" para Mohedano, pues se trata del centro al que ella misma asistió de pequeña. "Estoy aquí, en el que fue mi colegio, y para mí eso me hace muchísima ilusión. Venir a Córdoba es un regalo y más aún si vuelvo al pasado, a lo que era mío", indicó la deportista, explicando que la masterclass "constará de una parte teórica en la que transmitiré los valores del deporte y mi experiencia como gimnasta de alto nivel", y luego "haremos una parte práctica donde conocerán más y mejor la gimnasia rítmica, que también transmite unos valores que son necesarios para la vida".

Por su parte, Manuel Torrejimeno, concejal de Educación e Infancia y Deportes, ha afirmado que creen "en motivar a nuestros niños con nuestra enseñanza", y por ello "hoy empieza esta masterclass", que se lanzó hace unas semanas a "todos los colegios públicos, concertados y privados, y en un día, fue masiva la asistencia de participantes". Por orden de entrada se han elegido el citado Eduardo Lucena, Almanzor, Santa María de Guadalupe, Trinitarios, Almedina, Virgen del Carmen, La Salle y Encinar".

Asimismo, el edil quiso agradecer a Lourdes "por su implicación y compromiso siempre con Córdoba. Es un orgullo para todos los cordobeses" y "para nosotros es muy importante inculcar valores de esfuerzo, superación y compromiso". Además, hizo hincapié en que "es una primera iniciativa. Córdoba capital tiene otros cuatro medallistas olímpicos. Es una iniciativa que comienza ahora y creo que se podrá continuar en 2022 y podremos disfrutar de ellos".

Finalmente, María de los Ángeles Quero, directora del colegio Eduardo Lucena, se muestra "encantada" de ser el primer centro y están "emocionados de que Lourdes, antigua alumna, esté con nosotros" y "tanto nosotros como el alumnado estamos maravillados de tenerte aquí. Córdoba te debe mucho y sabemos que estás muy implicada".