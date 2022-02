Golpe de efecto de Seewald y Stosek en la llegada de la Andalucía Bike Race a Córdoba

Del terreno seco y polvoriento en Villafranca de Córdoba, a la lluvia de Córdoba. De poca intensidad, pero continua, las gotas de agua han convertido una etapa ya de por sí dura, en un día para recordar. Una jornada de 80 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel, con varios puntos claves. El primero, el famoso Reventón. En esta edición, de subida. Ha sido ahí donde en categoría masculina, la pareja formada por Hans Becking y José Días, del BUFF Megamo MTB Team, ha seleccionado el grupo para dejarlo en seis unidades. Los líderes incluidos. Tras este punto, ha llegado el momento de la subida por Conejera y llegar a Cerro Muriano. Con el colombiano Páez y el italiano Mensi intentando conectar, ha llegado el momento de Stiebjhan y Frey. Los alemanes han llevado a cabo una gran remontada, para acabar terceros en el podio.

Otro punto clave han sido las vías del tren, un tramo muy técnico para dar paso al último plato del día, la bajada por Los Escalones. Ha sido tras esa zona, donde la mala suerte se ha aliado con Becking y Días. Una caída a menos de un kilómetro de la línea de meta, a causa del suelo resbaladizo que ha dejado la lluvia, ha echado al traste todas las opciones de un Días y un Becking que se veían con muchas opciones de victoria. Un triunfo final que ha sido para los líderes, el campeón del mundo Andreas Seewald y Martin Stosek. A la victoria hay que añadirle la renta que han sacado sobre uno de sus principales rivales, los poderosos Wout Alleman y Fabian Rabensteiner. El belga ha sufrido una dura caída y han acabado cerrando el top 10 de la etapa a más de dos minutos de los ganadores.

“Hemos intentado controlar la etapa desde el inicio y ha funcionado. En El Reventón lo hemos intentado con otra pareja para abrir tiempo y funcionó. Ha sido un gran día. Tenemos una buena ventaja para mañana, así que no es necesario tomar demasiados riesgos”, apuntaban ambos corredores tras la etapa.

En categoría femenina, ya avisó tras su cuarta victoria Amy Wakefield. Era el momento de administrar la renta. Para la pareja formada por Lüthi y Wakefield, la etapa ha servido para no perder tiempo y asegurar un poco más la victoria final. Vigilando de cerca a sus rivales, tan solo han cedido 10” en línea de meta en favor de la estonia Greete Steinburg y la suiza Janina Wüst. La tercera plaza ha sido para las lituanas Katazona Sosna y Greta Karasiovaite, que tras un inicio complicado, por fin han podido estar delante. “Ganar siempre hace a una feliz. No lo esperábamos, sinceramente. Ha sido una gran sorpresa. La lluvia no ha sido un gran problema. Hemos sido muy constantes, con un ritmo rápido y ayudándonos”, comentaban Steinburg y Wust tras conseguir su primera victoria. A falta de una etapa por disputarse, la Oakley Finisher Stage, todo puede suceder. Mañana, 43 kilómetros y 1.000 metros de desnivel para poner el broche de oro a la duodécima. Una etapa corta, pero intensa.