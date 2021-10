"Éxito rotundo" del Eutopía Gaming

Una nueva manera de entretener y de comunicar, aunque no siempre para los más jóvenes. Los deportes electrónicos están cada vez más al día y quien no se integra en este nuevo sector del mercado se queda anticuado rápidamente. Por ello, no son pocos los profesionales que intentan aprender sobre este nuevo mundo y, por consiguiente, quedan atrapados en una filosofía que se centra en competición y ocio a través de los eSports. Gracias a esto, se ha generado una industria que, conforme los años van pasando, va creciendo a unos niveles muy altos y Córdoba no se quiere quedar atrás. Entretanto, hay varias instituciones que quieren acercar este entretenimiento a una parte población que lo está pidiendo y, debido a esto, el evento de Eutopía quiso ampliarse al apartado gaming, siendo GKR eSports un referente que no ha querido fallar a la cita.

Por su parte y "tras dos días intensos" donde han podido "disfrutar de competiciones, charlas y saludar a seguidores", el dirigente de GKR eSports, Manuel Fuentes, ha admitido a CORDÓPOLIS que el evento ha sido todo un "éxito" y valora como se ha desarrollado el fin de semana en clave gaming. "Eutopía ha permitido acercar a la sociedad cordobesa lo que se está cociendo en nuestra ciudad alrededor de esta actividad que, según los expertos, va a suponer toda una nueva oportunidad a corto plazo", advierte un Fuentes que añade que este sector "está en plena expansión". Por otro lado, el dirigente también apunta que esta disciplina está ligada "a jóvenes y no tan jóvenes". "El gaming y los eSports se están posicionando como su actividad de ocio principal y así lo hemos podido comprobar durante estos dos días en la Diputación de Córdoba".

Mientras tanto, la organización al completo de GKR eSports ha querido alabar el trabajo de todos los que han hecho posible el evento gaming de Eutopía celebrado en el Palacio de la Merced durante los días 15 y 16 de octubre. "Queremos agradecer a todos los participantes de las competiciones que hemos organizado, a los patrocinadores, colaboradores, amigos y visitantes que han acudido a nuestro stand, así como al resto de expositores, ponentes y organización del evento, esta gran iniciativa que ha puesto a Córdoba en el universo de este sector", asevera una empresa que manda un mensaje a las demás instituciones indecisas con el futuro de esta disciplina deportiva. "Animamos a las administraciones, instituciones y empresas locales para que sigan apostando por este sector que puede dar muchas alegrías a nuestra ciudad en los próximos años, por la calidad de empresas y proyectos que hemos podido ver. Creemos que nos hemos ganado una segunda edición de Eutopía Gaming", culminan.