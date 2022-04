El Deza-Box 77 presenta a sus 'balas verdes'

El circuito mundialista de Jerez de la Frontera sirvió como emplazamiento elegido por el Deza-Box 77 Racing Team para la presentación de los planes 2022. En un evento online, retransmitido por todas las redes sociales, se desveló la imagen y patrocinadores que formarán parte de la plantilla y de las Kawasakis de este año, la formación de pilotos, así como los planes previstos. De este modo, en el ESBK en SBK Júnior, Pepe Osuna espera dar aún más la nota en la campaña que está a punto de comenzar, tras calificar su temporada de adhesión a la categoría y al equipo de sobresaliente. Su compañero de categoría, Antonio Torres, llega con la motivación de las grandes carreras y remontadas disputadas en el 2021 a pesar de sus varios infortunios. Iván Muñoz, la nueva incorporación, no estará en las filas hasta la segunda cita de la temporada, por no cumplir aún la edad mínima obligatoria, pero su ansia por compartir parrilla con sus compañeros y aprender, no puede ser mayor.

Guillem Erill llega con todo el optimismo posible. Una gran preparación invernal del talentoso piloto, junto a un trabajo increíble por parte del equipo técnico para la adaptación al nuevo reglamento, más el importante apoyo técnico de la marca británica Dunlop, hacen ver como muy esperanzadora la campaña que está a punto de comenzar.

Sergio López, por su parte, tomará la salida de varias citas del ESBK como piloto invitado, puesto que su campeonato principal será el Andaluz de Velocidad, y Andrea Sibaja, la última integrante del ESBK de las balas verdes, tomará parte en la cita de Navarra, circuito en el que se disputará el Campeonato de España Femenino, que combinará con el Andaluz de Velocidad. Luismi Heredia, tercero andaluz de SSP300 en 2021, llega dispuesto a pelear por el cajón más alto del CAV este 2022.

El pistoletazo de salida al Campeonato de España (ESBK) será este fin de semana, con Pepe y Antonio como pilotos de SBK Júnior, Guillem en SSP Next Generation y Sergio en STK 600. Jueves y viernes tendrán lugar los entrenamientos libres, para disputar un único cronometrado junto a la primera carrera el sábado. El domingo será día del warm up y la segunda carrera.