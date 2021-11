'Mucho más que deporte': presentada la 9ª Copa Covap

Un evento necesario para luchar contra los problemas que miles de personas están padeciendo en la actualidad y que han sufrido a lo largo de toda su vida. El lado bonito de la sociedad sigue siendo la solidaridad y el movimiento que existe para paliar, en la medida de lo posible, los contratiempos que pueden llegar a sufrir millones de personas a través de competiciones sin ánimo de lucro. Por ello, los torneos siguen sucediéndose con este como principal motivo, aunque la Covid-19 obligó a parar todo esto en busca de salvaguardar tanto la salud de los participantes como la de los organizadores. Gracias a una menor fuerza de la pandemia, estas celebraciones están volviendo a su cauce como le ha ocurrido a la Copa Covap. Esta iniciativa deportiva ha presentado su novena edición en el Centro de Recepción de Visitantes con una mesa redonda en el que se ha debatido sobre alimentación y prevención desde edades tempranas. Además, este evento ha contado con la presencia de José María Bellido, alcalde de Córdoba, Isabel Albás, primera teniente de alcalde, y Manuel Torrejimeno, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba.

Para poner en contexto a este torneo que retorna después de un año de parón obligado por la Covid-19 y que es promovido por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), dicha competición es una iniciativa deportiva y educativa en hábitos de vida saludables dirigida a niños y niñas andaluces de 10 y 11 años. Desde hace nueve ediciones, este proyecto recorre el territorio andaluz en busca de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud extendido en la región autonómica. Se trata de un evento único que reúne cada año a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto. Además, esta competición recorrerá, una vez más, todo el territorio andaluz en ocho citas diferentes donde Córdoba, Almería, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Granada y Málaga serán las sedes a lo largo de 2022, mientras que la fase final se disputará el 18 de junio en un emplazamiento aún por determinar.

Por otro lado, una presentación de un evento único en Andalucía y cuya mesa redonda ha sido moderada por el periodista Ángel Acién, además de tener la presencia de Ricardo Delgado, presidente de Covap. Asimismo, dicho debate ha tenido la participación de la doctora Mercedes Gil-Campos, responsable de la Unidad de Metabolismo e Investigación Pediátrica del Hospital Reina Sofía y profesora de Pediatría en la Universidad de Córdoba; el doctor Ignacio Jáuregui, psiquiatra y psicólogo de la Fundación APE para la Prevención y Erradicación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria; el doctor Antonio Escribano, catedrático de Nutrición Deportiva y especialista en Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva; y Miriam Pérez, madre de un participante de la Copa Covap y profesional del sector de la salud.

Una vez comenzado este evento, Ricardo Delgado ha tenido el placer de abrirlo justo antes de la mesa redonda y ha admitido que es un orgullo volver a Córdoba después de lo ocurrido con la pandemia. "La octava edición se presentó, pero no pudo celebrarse por la Covid-19. Tenemos que devolver a la sociedad lo que nos da. Con esta competición pretendemos fomentar una vida saludable a través de una alimentación sana. Es un esfuerzo muy grande para la cooperativa tanto en lo económico como en lo personal, pero merecerá la pena si se ayuda a la sociedad". Terminada la intervención del presidente, el alcalde José María Bellido ha tomado la palabra y ha agradecido a la cooperativa por traer de nuevo este evento a la ciudad califal. "Gracias a Covap por elegir Córdoba una vez más para la presentación de este acto. Venía reflexionando sobre lo que hemos pasado y lo que supone iniciativas como esta. La Covid-19 nos ha dejado unas vivencias que está marcando el futuro de las ciudades. Tenemos que hacer ciudades más saludables y esto tiene mucha relación con lo que se celebra aquí. Iniciativas como esta nos ayuda orientar ese futuro más saludable", explica.

Esta serie de declaraciones dieron paso a una mesa redonda donde el tema principal era la importancia de la salud mental y la salud física en edades tempranas. El doctor Antonio Escribano abrió dicho debate y se fue a los orígenes para explicar una serie de hechos contrastados. "Los mamíferos necesitamos oxígeno, agua y alimentos. Esta última pata es el combustible. La elección de los alimentos y la cantidad es fundamental en nuestra vida y eso parece que se nos olvida. La alimentación define nuestra vida", explica un especialista que ha dado paso a un doctor Jáuregui que ha unido la mala alimentación con posibles problemas mentales. "Lo que ocurre si nos alimentamos mal, es que puede originar problemas mentales. Todo el mundo sabe qué es comer sano, pero después no eligen bien la cesta de la compra". Por otro lado, la doctora Mercedes Gil-Campos ha apuntado que, antes de la Covid-19, la sociedad ya estaba sufriendo otra pandemia. "La obesidad es una pandemia. Si nos remitimos a datos médicos, nos indican que aproximadamente un 40% de niños por debajo de los diez años tienen sobrepeso u obesidad. Además, en diez años he visto los mismos niños con anorexia que en este año". Para culminar, la profesional y madre Miriam Pérez explica que esta Copa Covap le ayudó mucho a nivel personal. "Me abrió una ventana que no le prestaba mucha atención. Creía que lo hacía bien, pero no educaba correctamente en cuanto a alimentación se refiere a mi hijo. Tenemos demasiada información, pero no sabemos utilizarla", sentencia.