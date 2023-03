El carrusel de CORDÓPOLIS (24-25-26 de marzo)

14:52 h

La obligación de vencer ya se vuelve capital y sobre todo después de que la permanencia en la segunda máxima categoría del fútbol femenino se haya vuelto muy complicada. La situación del Córdoba Femenino no es que sea muy halagüeña y más aún viendo la distancia con respecto a la permanencia, pero la garra y la lucha del cuadro blanquiverde le ha hecho que haya conseguido un punto que, en un panorama normal, hubiera sido muy positivo, ya que el Deportivo ABANCA ha aterrizado en la Ciudad Deportiva en busca de una victoria que le consolide en la zona de ascenso directo a la Liga Femenina, pero se ha encontrado con un conjunto califa que logró ser superior en el paso por vestuarios.

Aun así, esta tendencia no varió a lo largo de la segunda mitad, con una escuadra blanquiverde muy superior a su rival y acercándose peligrosamente al área gallega sin ningún tipo de miramientos. De hecho y justo antes de desequilibrar la balanza, María Barquero falló un mano a mano donde Lucía, la guardameta del Deportivo ABANCA, estuvo muy acertada hasta en dos ocasiones, pero no pudo evitar el primer tanto del encuentro. Lorena Guillén hacía justicia en territorio cordobés, pero, una vez más, la suerte y la felicidad no duró mucho para las locales. Ya inmersas en el tiempo de descuento, las gallegas lograron forzar la pena máxima y empataron la contienda justo antes de que el trío arbitral pitara el final del partido, dando un duro varapalo a un Córdoba Femenino que sigue creciendo en busca de la permanencia.