El carrusel de CORDÓPOLIS (17-18-19 de febrero)

21:15 h, ayer

Pese a la mala racha, el optimismo debe primar. El Córdoba CF afronta una nueva jornada, cada vez con mayor necesidad, tanto para no perder más margen con el ascenso directo, como para evitar que los de abajo se acerquen. En este sentido, los de Germán Crespo visitan al Fuenlabrada en un duelo entre dos planteles en rachas negativas, y que para los cordobesistas llegará con cierta incertidumbre, dado que los madrileños han cesado esta semana a su técnico. “Nos llegó la noticia el miércoles”, ha apuntado Crespo en sala de prensa, acostumbrado ya a lidiar con cambios de entrenadores poco antes de sus compromisos. Eso sí, en este caso lo ve “diferente”, dado que “mantienen al segundo entrenador” y “tampoco creo que pueda haber muchos cambios. A lo mejor puede cambiar un poco el planteamiento, el sistema, pero a balón parado y demás no creo que vaya a haber mucha diferencia”. Con todo, de nuevo “tenemos dudas de lo que nos vamos a encontrar”, aunque “el cambio no es tan grande”, indica.