Andrea Sibaja da un paso de crecimiento en Italia

Última de las rondas italianas programadas para el Deza-Box 77 Racing Team en este 2024 finalizada, con un fin de semana de gran progresión en la cuarta ronda del Mundial Femenino, el WorldWCR. Como Italia acostumbra, las carreras fueron de infarto, pero la aceptación de la gran cantidad de público, aún más. El circuito, desde el mismo viernes, veía su paddock y gradas repletas de fans, y la acción se preveía intensa.

Andrea Sibaja llegaba expectante ya que, aunque había visitado el circuito en mayo con ocasión del test oficial del campeonato, gran parte de las rivales se habían preparado muy bien la ronda italiana. Además, el primer entrenamiento del fin de semana, el único libre, se disputó en lluvia. La cordobesa quería ser cauta, ya que sabía que esas condiciones de mojado no se repetirían durante el resto del evento, y aún así finalizó decimoquinta. Pero le faltó tiempo en pista seca que le permitiera trabajar mejor la puesta a punto. En el cronometrado mejoró, pero no pudo completar una vuelta como creía que podía, clasificando muy atrás, en la vigésima posición.

Ya en el warm up del sábado sí que pudo desbloquear algunas claves que le hicieron mejorar sus cronos para salir más confiada a carrera, pero la primera de las mangas estuvo repleta de altercados. Salir en una posición tan retrasada le hacía tener que evitar muchos toques, y tener que arriesgar mucho, además que un problema en la salida le hizo no poder recuperar tanto como sabía que podía. Tras ubicarse, una vez superado el loco inicio, comenzó su trabajo de remontada pero una bandera roja detuvo la acción, cuando se encontraba en la décimo octava posición. El reinicio, a cinco vueltas de infarto, fue aún más difícil. La salida fue peor, los altercados la retuvieron más y no pudo más que sobrevivir finalizando en la misma posición en la que había salido. El ritmo y el tiempo por vuelta habían mejorado, aunque la posición no pudo reflejarlo ya que las carreras en el grupo trasero están repletas de imprevistos.

En el warm up del domingo, de nuevo, la brava piloto demostró haber dado otro paso adelante, para a continuación, una vez apagado el semáforo, mejorar en la salida y primeros compases. Tuvo que contraatacar y evitar varios lances, pero consiguió mejorar su tiempos, su ritmo, y sobre todo, su posición, para finalizar decimocuarta, disputando plaza hasta la última vuelta. Sin duda, saca provecho de otro duro fin de semana de carreras en el que, a pesar de no pilotar del todo cómoda, vuelve con otra gran lección aprendida, y otro paso dado en este primer año mundialista.

Finalizada la ronda de Cremona, a la cordobesa le quedarán las citas de Estoril y la de casa, la de Jerez, para finalizar su temporada en el WorldSBK. Dos circuitos que le motivan mucho por distintos motivos. Pero antes, la próxima semana, sin descanso, los benjamines del Mundial de Supersport 300 disputarán la que es la séptima ronda para ellos, en Motorland Aragón.