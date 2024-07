Judeval organiza un maratón deportivo solidario para vivir un día como los de antes

No es solo por jugar y hacer deporte, que a fin de cuentas es salud, sino que recuerda a los viejos tiempos. “Cualquier tiempo pasado nos parece mejor”, como diría aquel, pero es que, para colmo, tiene un toque solidario que le hace tener la importancia necesaria para llevar once años. Y es que el maratón deportivo solidario organizado por Judeval cumple más de una década en las instalaciones del IES Ángel de Saavedra, donde muchos jóvenes han pasado por allí para practicar un deporte u otro. En la actualidad, este fin de semana ha sido el elegido por el club juvenil que ha atendido a Cordópolis justo en el último día de los torneos.

Por un lado, Javi Jiménez, miembro de la comisión de las 24 horas, explicó el origen de una iniciativa que va más allá del baloncesto, voleibol o fútbol sala, deportes que practican durante el fin de semana. “Esto nació porque nosotros hacemos un campamento de verano en agosto, y como hay que pagarlo, pues no queremos que la economía sea un requisito de exclusión para nadie. Entonces, sacamos este torneo de 24 horas de deporte, en el que intentamos sacar dinero para estos chavales que no podían permitirse el campamento”, añade el responsable de esta actividad.

Aun así, no son los únicos motivos que incentivan una actividad que también tiene un peso social muy importante, más aún en unos jóvenes que vuelven a competir en verano, aunque no por la victoria. “Cada año se le ha intentado dar otro enfoque, porque son 24 horas y tenemos un espacio público donde podemos reivindicar. Entonces, este año nos hemos centrado en la salud mental, aunque también reivindicamos los espacios públicos para deporte, para que no haya que pagar, además de la deportividad. De hecho, aquí el primer premio no es al equipo que gane, sino que al que más gestos de compañerismo ha tenido”, ha explicado Javi Jiménez.

Asimismo, Olga Soria, también integrante de la comisión de las 24 horas, ha añadido algo no antes adelantado por su compañero, y es que los jóvenes son los que preparan todo. “Esto es algo que hacen los chavales para los chavales y es muy guay porque se implican: vienen a montar, vienen a generar los juegos alternativos que tenemos, montan actividades según sus intereses...”. Además, Soria ha afirmado que este tipo de iniciativas viene bien a la sociedad cordobesa. “Los jóvenes no tenemos acceso a otros deportes gratuitos, porque los demás polideportivos hay que pagar para alquilarlos y muchas veces, además, los tienen a clubes deportivos privados”.

Sin embargo y a pesar de este buen maratón deportivo, no todo es fácil para que se lleve a cabo, sobre todo con las reticencias de los organismos públicos. “Últimamente estamos teniendo más problemas para que nos den espacios públicos. Este año, por ejemplo, solo nos lo han dado hasta las 20:00, cuando normalmente dormimos aquí por la noche y estamos hasta por la mañana. Pero este año, por problemas con los permisos de la Junta de Andalucía, que piden muchísimos requisitos. Por tanto, cada día nos encontramos más problemas”, ha explicado la propia Olga Soria.