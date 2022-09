La selección española sub 19 vuelve a citar a Wifi

Un nuevo éxito para una jugadora que no deja de crecer en el panorama individual. Córdoba siempre ha logrado surtir de gran material a los clubes más internacionales y el fútbol femenino no iba a ser menos. Esta disciplina deportiva está teniendo cada vez más apoyo en territorio cordobés y las bases se están trabajando, por lo que el producto está mejorando conforme el tiempo va pasando y no son pocas las jugadoras de la provincia o capital que están en las divisiones más punteras de este deporte, como es el caso de Wifi. Lucía Moral, más conocida como Wifi, dejó atrás su etapa como futbolista del Córdoba Femenino y ahora defiende los colores del Atlético de Madrid Femenino. Esta progresión ha sido siempre seguida de cerca por una selección española femenina que ha vuelto a contar con la cordobesa.

En efecto. La seleccionadora Sonia Bermúdez ha dado a conocer la lista de jugadoras seleccionadas para disputar la primera ronda del Europeo sub 19 y Wifi está presente en la lista de 20 profesionales que se concentrarán desde este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para viajar el próximo lunes a Edimburgo. En esta concentración, el combinado nacional sub 19 se medirá a Escocia, Suiza y Finlandia.

Por su parte, Wifi está presente en una lista de 20 profesionales que la componen: Nerea Benito, Maite Zubieta (Athletic Club de Bilbao), Andrea Medina, Dana Benítez, Laura Tanarro (Atlético de Madrid Femenino), Martina Fernández, Meritxell Font, Esther Laborde, Julia Bartel, Ona Baradad (FC Barcelona), Estela Carbonell, Silvia Lloris, Érika González (Levante UD), Belén de Gracia, Sara Martín, Alicia de la Cuerda García, Beatriz Vélez (Real Madrid), Ainhoa Delgado (UD Granadilla Tenerife) y Fiamma Benítez (Valencia Féminas).