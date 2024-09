El debut más especial para Sergio León: familia, amigos y victoria

De Segunda a sexta división. Del fútbol profesional, al césped artificial. De los grandes focos mediáticos, a las trincheras más modestas y humildes. De la élite, al calor del hogar. Sergio León Limones, natural de Palma del Río, ha vivido este domingo uno de los momentos más especiales de su trayectoria futbolística. Que se dice pronto. A sus 35 años, y pese a haber jugado más de un centenar de encuentros en Primera División, y el doble de ellos en la categoría de plata. El delantero cordobés ha sido ídolo y referente de hinchadas como las del Betis o el Levante, y ha defendido la camiseta en otras plazas del nivel de Osasuna, Real Valladolid o Eibar. Sin embargo, con todo eso en la mochila, el destino le ha llevado a vivir una sensación más emotiva si cabe, y que, como él mismo reconoce, no se esperaba vivirla tan pronto.

Hace unos días se conoció que el Atlético Palma del Río, entidad recién ascendida a la División de Honor Sénior, se había hecho con los servicios del atacante palmeño, después de cerrar en el mes de junio su etapa en el Eibar. Tras meses ejercitándose en solitario en busca de un nuevo desafío profesional, el tiempo pasaba sin encontrar una oferta que le resultara realmente atractiva. Rechazó propuestas del extranjero y se ofreció, como ha admitido, en varias ocasiones al Córdoba CF, que no dio el visto bueno a su fichaje, pese a que “el dinero no era un problema”. Incluso, su nombre se vínculo al Málaga CF, pero tampoco se concretó nada.

De este modo, una vez cerrado el mercado, León comenzó a hacer la pretemporada con el cuadro de Fran Sedano, y tras varias semanas decidió finalmente enrolarse en las filas del club de su localidad natal, donde se siente muy vinculado y donde espera retirarse algún día, pese a que aún sabe que le queda pólvora en la élite. De hecho, la incorporación se presupone que será temporal a la espera de encontrar en el mercado invernal una nueva propuesta futbolísitca de mayor enjundia.

No obstante, hasta que eso llegue, en Palma del Río, un municipio de algo más de 20.000 habitantes, están viviendo el sueño de contar con el jugador más importante de la historia de la localidad. El estreno de Sergio León ha llegado en el enfrentamiento de la segunda jornada liguera ante la UD Algaida. El jugador, apoyado por su familia en la grada y con una afición entregada y que abarrotó el recinto, partió de titular en el choque, portando incluso el brazalete de capitán. Apenas lleva unas semanas, pero ya es toda una institución en el club, que ha hecho una apuesta importante gracias a su fichaje, que se une al del excordobesista Fran Cruz.

León disputó algo más de 80 minutos y buscó el gol en todo momento. La grada rugía cada vez que el delantero tocaba el esférico. Y se notaba su talento, ya que se despertaba un aura diferente cada vez que el balón rondaba sus botas. Algo podía pasar. Además, sus compañeros no cesaban de buscarlo constantemente. Hubo oportunidades, pero no acierto. Y aún así, su equipo remontó (pese a adelantarse primero) en los compases finales y se llevó tres puntos que le mantienen en lo más alto de la tabla. Palma del Río coreó al unísono el nombre de Sergio León. Es el protagonista, aunque no quiera acaparar los focos. Pero es inevitable.

Para sus compañeros y cuerpo técnico, su presencia es todo un “privilegio”, ya que “entrenar con un jugador de esa clase, es aprender mucho de él, es una suerte tenerlo como compañero. Y es uno más. Le puedes gastar las bromas que haga falta”, precisa uno de los jugadores, al tiempo que su propia hermana remarca que “está muy feliz. Después de muchos años jugando fuera, ahora está en su tierra y él está muy contento, al igual que toda su familia”. El propio Sergio León, visiblemente emocionado tras el encuentro, reconoció que al principio había sentido “nervios”, aunque luego comenzó a soltarse y disfrutó en todo momento junto a los suyos. “Yo soy de los que piensan que la felicidad es lo más importante, antes que él dinero. Si no fuera por eso no estaría aquí”.