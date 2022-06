El Córdoba B mantiene el ritmo de los cordobeses en Tercera RFEF

Los movimientos en el mercado siguen sucediéndose con el paso de los días y los diferentes clubes que están inmersos en el Grupo X de Tercera RFEF continúan apuntalando sus plantillas en busca de alcanzar sus objetivos al final de la temporada. Por ello, los directores deportivos de las respectivas entidades están tratando de confeccionar una escuadra con las armas necesarias para dar una buena imagen en la competición liguera. En lo que respecta al Córdoba B y una vez anunciado la marcha de Ale Marín, José Manuel Naranjo tampoco continuará bajo las órdenes de Diego Caro y es la segunda rescisión de un jugador con contrato tras la ocurrida con Tala.

En efecto. El filial blanquiverde ha comunicado esta marcha a través de un comunicado expuesto en su respectivas redes sociales. “José Naranjo finaliza su etapa en el Córdoba B tras llegar a un acuerdo con el club. ¡Muchas gracias y suerte en tus próximos proyectos!”, ha culminado el escrito sobre un jugador que llegó la temporada pasada procedente del Loja CD de Tercera División y ha logrado disputar un total de 22 partidos, nueve de ellos como titular y anotando seis goles.

Por su parte, el propio jugador se ha despedido tanto del club como de la afición blanquiverde a través de una carta compartida en su cuenta de Twitter. “Nunca es fácil una despedida y menos aún si te has sentido en casa. Me gustaría dar las gracias a todo lo que conforma al Córdoba CF, desde el primer empleado del club hasta el último aficionado. Ha sido un año duro en el ámbito personal, pero me ha ayudado a formarme como futbolista y como persona. Dejo compañeros en el camino pero me llevo amigos para toda la vida. Espero que consigáis dar el segundo paso y que el filial alcance lo que este año se quedó a las puertas. Seré un blanquiverde más que se alegrará de todo lo bueno que os pase. Gracias y hasta pronto”, concluye.