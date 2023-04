El Córdoba B buscará el ascenso directo en un apasionante cierre de Tercera RFEF

La temporada para los cordobeses de Tercera RFEF ha sido realmente sobresaliente. Todos han logrado la permanencia con holgura, destacando el caso del Atlético Espeleño, actualmente en la séptima posición con 40 puntos, sin duda un resultado histórico para la entidad rojilla, y la cual se jugará sellar este próximo fin de semana en el desenlace del campeonato, pugnando por acabar lo más arriba posible precisamente ante sus paisanos del CD Pozoblanco, actualmente octavos, y otros como la AD Ceuta B o el Xerez CD. Sea como sea, lo que hay en juego para ambos equipos únicamente es dilucidar la posición final en la tabla. Eso sí, aún hay logros deportivos por cerrarse para otros. Es el caso del Córdoba B, que se jugará el ascenso directo a Segunda RFEF en la última jornada. Por tanto, el premio más codiciado está aún en juego, y lo cierto es que hay dos cordobeses implicados en dicha pelea.

El filial cordobesista tiene asegurada, como mínimo, la segunda posición, al contar actualmente con 55 puntos, cuatro más que el CD Gerena, que cierra el podio. Pero los de Diego Caro quieren más y tratarán de asaltar la plaza que a día de hoy ocupa el Atlético Antoniano, el cual tiene 57 puntos. De este modo, tal y como están las cuentas clasificatorias, el Córdoba B tendrá la obligación de ganar para intentar alcanzar esa primera posición que daría la promoción directa de categoría. Eso sí, no le vale únicamente con eso, aunque lo cierto es que el abanico de opciones es amplio, ya que el segundo equipo blanquiverde tendrá que esperar a que los de Lebrija empaten o pierdan, resultado que les catapultaría hasta lo más alto al tener ganado el golaverage con los sevillanos. Por tanto, las cuentan son claras, ganar y que el Antoniano no sume los tres. No hay más.

Además, los blanquiverdes afrontarán su último encuentro de la fase regular con el derbi frente al Salerm Puente Genil en El Arcángel. Y para más optimismo cordobesista, el cuadro pontano ya no se juega nada, pues está clasificado matemáticamente para el play off y su plaza no puede variar, dado que el Sevilla C no podrá disputar la promoción, pues el Sevilla Atlético, encuadrado en el Grupo IV de Segunda RFEF, no es que no tenga opciones de subir a Primera RFEF, sino que se encuentra en puestos de descenso a Tercera RFEF. El único punto negativo para el filial califa es que el líder visita la cancha del Coria CF, penúltimo clasificado y ya descendido.

Finalmente, el último cordobés de la categoría es el Ciudad de Lucena, también metido ya de lleno en puestos de promoción principalmente por esa baja del tercer equipo hispalense. Los aracelitanos son sextos y sí que podrían adelantar al Sevilla C en caso de ganar a la AD Ceuta B y que los sevillistas caigan, aunque en ningún caso podrían alcanzar a los de Puente Genil al tercer perdido el golaverage.