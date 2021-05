El Ciudad de Lucena, con el ascenso directo aún en el punto de mira

La probabilidad no es alta. Aunque tampoco resulta, ni mucho menos, baja. Sea como fuere, alcanza el cierre de la segunda fase con su aspiración intacta. El problema, y de ahí la mención al juego de posibilidades, es que no depende de sí mismo. Pero lo más importante, en efecto, es el hecho de que el Ciudad de Lucena encara la última fecha del Grupo X-C de Tercera con el ascenso directo en el punto de mira. Tiene opciones de conseguirlo y a ello debe aferrarse el equipo dirigido por Dimas Carrasco, que por si fuera poco finaliza como local ante un rival ya sin nada por lo que pugnar -sólo a la espera del play off- como es el Ceuta. Con todo, ha de permanecer atento a lo que se produzca en los otros dos encuentros de la jornada definitiva pues no sólo necesita la victoria sino también que el San Roque de Lepe y el Xerez CD no la logren.

El desenlace en esta competición va a ser, ocurra lo que ocurra, muy interesante. Así es después de que el Xerez CD se impusiera al San Roque de Lepe (1-0) en el duelo aplazado entre ambos. Dicho encuentro se disputó el miércoles y enfrentaba, no deja de ser curioso, a los dos adversarios con que compite el Ciudad de Lucena por la otra plaza de Segunda RFEF en juego dentro del Grupo X-C. Como inciso, cabe recordar que la primera de las dos la obtuvo ya la anterior semana el Xerez DFC. Lo cierto es que el resultado del referido partido permitió al segundo de los conjuntos de Jerez de la Frontera mantener la esperanza de dar el salto sin recurrir al play off posterior. Todo como consecuencia directa de que el cuadro onubense no certificaba definitivamente la segunda posición de este campeonato a pequeña escala.

De esta forma, la clasificación muestra una igualdad enorme, reflejada ésta a través de los famosos coeficientes al tener los conjuntos del Grupo X-B, en que militaron tanto el Ciudad de Lucena como el San Roque de Lepe, más choques jugados. La escuadra de Huelva afronta la fecha final con 49 puntos en 25 partidos y un promedio de 1,96, al tiempo que el conjunto aracelitano es cuarto con 47 puntos en 25 duelos, lo que otorga una media de 1,88. Mientras, el Xerez CD, tercero en discordia, ocupa precisamente el puesto intermedio con 45 puntos en 23 encuentros y un dato de 1,96. En realidad, de concluir así la tabla el empate actual beneficiaría a los azulinos por el gol average con el cuadro lepero. No en vano, le superó en los dos enfrentamientos durante esta fase de ascenso directo.

Así, la opción del equipo de Dimas Carrasco pasa únicamente por una vía, lo que es factible también gracias al calendario. Los celestes están obligados a superar al Ceuta, al que se enfrentan en su propio feudo y con el calor -no tanto como el que desearan- de su público. El empate ya es insuficiente para la escuadra de la Subbética porque la derrota incluso de sus dos rivales no impediría que tuvieran mejores promedios. Dicho de otra manera, el Ciudad de Lucena ha de esperar además a que el San Roque de Lepe no venza al Xerez DFC -ya con los deberes hechos y de celebración- y que tres cuartos de lo mismo suceda con el Xerez CD en su visita al Salerm Puente Genil. A los de Diego Caro les queda no sólo la defensa de orgullo sino la posibilidad de concluir en quinta posición y no en sexta del Grupo X-C, lo cual tiene ligera importancia para el play off: se vería con el Pozoblanco en vez de con el Utrera en primera ronda.

Y dentro de este panorama, lo más positivo para el conjunto celeste es que, siempre y cuando gane su encuentro, le sirve el empate en los otros dos partidos. Incluso si se diera una triple igualdad en la clasificación después de la jornada decisiva. En caso de que sólo tuviera equilibrio con el San Roque de Lepe, la tabla se iría a puntos al tener los mismos duelos disputados. Ahí ambos equipos estarían con 50 en 26 choques, con la diferencia favorable para los de Dimas Carrasco de que el average particular, de la primera fase, lo tienen a su favor. Si la situación fuera idéntica pero con el Xerez CD, el desenlace no cambiaría: los dos terminarían con un coeficiente de 1,92 pero con el dato de sus encuentros del lado de los aracelitanos. Y si llegara el caso en que Ciudad de Lucena gana y sus adversarios sellan sus enfrentamientos en tablas, también sería beneficioso para los cordobeses. Al acudir al promedio de cada uno, como es lógico, se establecería en 1,92 siempre y ahí la escuadra de la Subbética goza de ventaja ante sus dos rivales por tener sendas rentas ganadas.