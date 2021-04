Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil, con un calendario reestructurado

Difícilmente se va a olvidar esta temporada. No tanto por los logros o los fracasos que puedan producirse sino más, en general, por la complejidad de su desarrollo. A razón de la pandemia de Covid-19, todas las competiciones transcurren de forma totalmente distinta. Un hecho éste que viene condicionado por una necesaria reestructuración de las categorías -en todas las disciplinas- tras la cancelación de los campeonatos en la 2019-20. Pues por si hubiera poco con toda la problemática ocasionada, sobre todo en relación a sistemas, calendarios y demás, la segunda fase de Tercera trae consigo su particular aportación en este sentido. Con motivo de varios aplazamientos de partidos del Xerez CD y el Xerez DFC la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) decide reorganizar las fechas del Grupo X-D. Quiere decir esto, por tanto, que el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil deben readaptarse otra vez.

Los dos conjuntos de la provincia intervienen en este tramo competitivo con la opción de dar el salto a Segunda RFEF. De no lograrlo, cuentan con una segunda vía para el ascenso -si subir de categoría en realidad- por medio de un play off. El caso es que los dos han sufrido ya suspensiones en relación a los dos equipos de Jerez de la Frontera por casos de Covid-19 en sus plantillas -las de los rivales-. La cifra de atrasos unida a la compresión del calendario ha conducido precisamente a la decisión de la RFAF, que significa básicamente la postergación del final del Grupo X-D el 16 de mayo y no el 9, como estaba previsto inicialmente. Por el contrario, dicho día -o ese fin de semana- es destinado a encuentros pendientes.

Precisamente en la última fecha mencionada van a entrar en acción tanto el Ciudad de Lucena como el Salerm Puente Genil. De un lado, el cuadro celeste debe medirse en ese momento al Xerez CD, cuyo choque de ida, en La Juventud, también tuvo que disputarse con posterioridad al día fijado en un principio. A todo esto, el equipo dirigido por Dimas Carrasco recupera otro duelo este miércoles a partir de las 20:00 ante el Xerez DFC. Y éste es el rival ante el que se tiene que ver las caras el plantel al frente del cual está Diego Caro. También, como quedó dicho, el 9 de mayo juegan ambas escuadras en el Manuel Polinario Poli. Así, los encuentros que tenían previstos para ese fin de semana se trasladan a la siguiente semana, con horario unificado el día 16.

El domingo de cierre de la segunda fase, curiosamente, el Salerm Puente Genil ha de recibir al otro Xerez, el CD al que se enfrenta siete días antes el Ciudad de Lucena. Mientras, el conjunto aracelitano debe culminar su participación en este tramo de la competición en Tercera también como local pero ante el Ceuta. Por cierto, que dicha medida, la adoptada por la RFAF, supone un atraso también del inicio del play off. Va a ser el 23 de mayo, en lo que definitivamente es una carrera a esprín, cuando los cuatro clubes que acaben entre la tercera y sexta plaza arranquen las eliminatorias de ascenso, con una tercera plaza en Segunda RFEF en juego.