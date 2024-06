El CD Pozoblanco anuncia la no continuidad de Antonio Jesús Cobos

Un adiós por la puerta grande. Todos los clubes tienen su insignia que perdura en los libros de historia, que recuerdan con cariño con el paso de los años, pero el día de la despedida es duro, muy duro. El CD Pozoblanco ha realizado una temporada increíble, consiguiendo el objetivo principal mucho antes de lo esperado y viendo que era posible la posibilidad de luchar por metas más ambiciosas como, incluso, el ascenso directo a Segunda RFEF. Aun así, este trayecto paró finalmente en un play off donde quedó apeado en primera ronda por el Xerez Deportivo. En cambio, el éxito sigue estando ahí de una entidad vallesana que durante la jornada del sábado ha tenido que despedir a una de sus piezas clave.

El proyecto para la próxima temporada está en marcha y lo primordial es que lo encabece un técnico desde primera hora, que guíe a la dirección deportiva para la consecución de los diferentes objetivos. Todo hacía pensar que Antonio Jesús Cobos iba a ser el capitán del barco pozoalbense, pero finalmente no será así después de que él mismo lo comunicase en una rueda de prensa celebrada este mismo sábado. Justo después, el CD Pozoblanco ha comunicado en un escrito en sus redes sociales esta decisión. “Hoy nos despedimos de un gran líder y amigo. Tu esfuerzo incansable, tu dedicación y tu pasión por el fútbol han dejado una huella imborrable en el Pozoblanco”.

Además, el conjunto vallesano le ha dado las gracias “por cada entrenamiento, por cada consejo”. “Eres y siempre serás una inspiración para todos nosotros. Te deseamos lo mejor en tu próximo capítulo.Sabemos que donde quiera que vayas, seguirás brillando y llevando tu magia contigo. ¡Hasta pronto, mister! Nunca olvidaremos todo lo que has hecho por nosotros”. Por otro lado, no es la única baja anunciada por un CD Pozoblanco que también adelantó que Fran Gómez no continuaría vistiendo la elástica pozoalbense el próximo curso.