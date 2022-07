El Atlético Espeleño refuerza la portería con Gonzalo Piña

Siguen los movimientos en el mercado de fichajes de Tercera RFEF. No son pocos los equipos cordobeses que estarán presentes en el Grupo X del quinto escalón del fútbol español y el objetivo no es otro que lograr la participación -directa o no- en Segunda RFEF a lo largo de la próxima temporada. Para conseguir esta meta ambiciosa, las entidades califales están logrando planificar un plantel acorde a las exigencias puestas en ellos -unas más altas que otros- y esta vez han sido Atlético Espeleño y Pozoblanco los que han anunciado incorporaciones y renovaciones a lo largo de los últimos días.



Por su parte, el club rojillo debía reforzarse en todas las áreas después de conseguir el ascenso procedente de División de Honor Senior. La temporada que hizo el Atlético Espeleño fue excelsa, pero el objetivo de consolidarse en Tercera RFEF es muy duro. Gracias a esto, la entidad de Espiel ha confirmado una nueva incorporación para reforzar una posición clave en este tipo de divisiones: la portería. “Gonzalo Piña se vestirá de corto en el Atlético Espeleño. Tras pasar por Algeciras y Recreativo de Huelva, vuelve a nuestro club para vivir una segunda etapa. ¡Bienvenido, Gonzalo!”, relata el escrito del club cordobés.

Mientras tanto, el Pozoblanco también anuncia movimientos en su plantilla y esta vez es una renovación esperada que, finalmente, se ha dado a pesar de la tardanza. “Se hizo de rogar, pero como en casa, en ningún sitio. Juventud, fuerza, potencia, buen golpe, inteligencia... y así nos podríamos tirar todo el día. El pilar del centro del campo seguirá una temporada con nosotros”, explica el comunicado sobre un David García que continuará vistiendo la elástica pozoalbense tras una pasada campaña sobresaliente con 21 partidos jugados, de los cuales 18 fueron desde un puesto en el once titular.