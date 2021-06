La sub 21 de Antonio Blanco, al rescate de España

Contratiempos en el peor momento para la selección española. A una semana del debut en la Eurocopa 2021, todo queda trastocado por la pandemia que aún sigue vigente. Tras jugar el pasado viernes contra Portugal en el Wanda Metropolitano (0-0), en el día de ayer se detectó un positivo en la selección absoluta después de la tanda habitual de PCR realizadas a todos los componentes de la expedición. En este caso, se desveló por parte de la RFEF que se trataba de Sergio Busquets, jugador del FC Barcelona y capitán de la selección española. A poco más de 24 horas de disputar el último encuentro de preparación antes de la Eurocopa, desde el organismo federativo se optó por premiar a la selección sub 21 para jugar ese encuentro, ya que todo el colectivo de la absoluta se considera como contacto estrecho del jugador afectado.

Y ahí es cuando entra en escena Antonio Blanco. El jugador montalbeño del Real Madrid fue convocado precisamente por otro positivo por coronavirus en la última convocatoria del combinado nacional sub 21, enclavada en el marco de la fase de eliminatorias del Campeonato de Europa sub 21. Aun así, no disputó ningún minuto ni en la victoria en los cuartos de final con prórroga ante Croacia (1-2) ni en la derrota postrera en semifinales ante Portugal (0-1), ambos encuentros celebrados en la ciudad eslovena de Maribor. Así, cuando gran parte de los convocados ya se encontraban en la antesala o de lleno en sus vacaciones, la llamada de la RFEF ha hecho retornar a los seleccionados, que jugarán el martes a las 21:00 en Butarque contra la selección absoluta de Lituania.

Una duda imperante tras lo sucedido quedó ya resuelta. En este caso excepcional, este partido no contará como internacionalidad absoluta para ninguno de los jugadores, que actuarán como la selección sub 21 de la que son y bajo un encargo de la Federación por las circunstancias. En cualquier caso, sí que se podría producir el debut de Antonio Blanco con el grupo de Luis de la Fuente, al no haber jugado minutos en su periplo en el Europeo sub 21 de Hungría y Eslovenia. En cuanto a la absoluta, el marrón es importante, puesto que el positivo de Busquets se produce a poco más de una semana de su debut en la Eurocopa, correspondiente al duelo contra Suecia en La Cartuja a las 21:00. De primeras, el favorito para sustituir al culé es Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, todo a expensas de que no haya habido un brote en la expedición de Luis Enrique.