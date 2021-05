Alfonso Pedraza, campeón de la Europa League con el Villarreal

El fútbol cordobés sigue haciendo historia allende a sus fronteras. Y hacía muchos años que un jugador de la provincia de Córdoba no conseguía un título mayor siendo tremendamente protagonista. Esto lo ha conseguido Alfonso Pedraza con el Villarreal hace apenas unas horas. El de San Sebastián de los Ballesteros levantó el trofeo de la UEFA Europa League en la final disputada en la ciudad polaca de Gdansk ante el siempre temible Manchester United, campeón del torneo en 2017 y con billete asegurado para la próxima Champions League. Fue además, tras una prórroga y una tanda interminable de penaltis que dirimió al conjunto español como campeón.

El eballense, que además ha cuajado una gran temporada tanto en LaLiga Santander como en la propia Europa League, ya tuvo la primera buena noticia antes del inicio. Aunque poca sorpresa cabía, Unai Emery lo alineó como titular en la final en el lateral zurdo, convirtiéndose así, según el portal de Twitter @laligaennumeros, en el tercer cordobés en hacerlo tras Miguel Reina (Copa de Europa de 1974) y Antonio García Navajas (Copa de Europa de 1981); el primero, en este caso, en la antigua Copa de la UEFA y ahora Europa League. Al igual que sus antecesores, no era una cita fácil, pues aguardaba un Manchester United cuya sombra histórica es gigantesca y, a pesar de que no vive sus mejores momentos, ha quedado segundo en la Premier League inglesa esta temporada.

Incisivo por la banda, el jugador cordobés sufrió en muchos momentos con su pareja de bailes, la promesa británica Mason Greenwood, que lo trajo por la calle de la amargura en alguna que otra ocasión. Sin embargo, Pedraza se mostró fiable en defensa y también muy activo en ataque, generando ocasiones de peligro para Gerard Moreno y compañía. Este último, además, fue el autor del gol amarillo tras una falta lateral botada por Dani Parejo. En una segunda parte de tremendo sufrimiento en la zaga para el Villarreal, también supo aguantar las embestidas mancunianas tras el gol de Edinson Cavani en el minuto 55. Emery, viendo venir la prórroga, hizo cambio de hombre por hombre y sacó a Pedraza del campo en el 88' para introducir a Alberto Moreno.

Así, el de San Sebastián de los Ballesteros tuvo que ver los 30 minutos de tiempo extra desde el banquillo, no exento de nervios ni él ni el resto de sus compañeros que aguardaban en la zona destinada al Villarreal. Por ende, y tras el empate con los 120 minutos cumplidos, también tuvo que ver de lejos la tanda de penaltis. Ésta, además, parecía interminable, con todos los jugadores que pasaban por los once metros introduciendo el balón en la portería. No sería hasta el turno de los porteros cuando se decidiría todo. Gerónimo Rulli, portero que ya había adivinado y rozado algunos penaltis durante la tanda, anotó su lanzamiento en la muerte súbita y adivinó la intención de David De Gea para darle la Europa League al Villarreal.

De esta manera, el cuadro castellonense se adjudica el primer gran título europeo de su historia -el tercero si se cuentan las Intertoto de 2004 y 2005-. En una parte importante de la trayectoria del Villarreal, Alfonso Pedraza se convierte en el cuarto futbolista cordobés en conseguir un título continental después de que lo hicieran Ramón Tejada, Miguel Reina y Cristóbal Parralo. Ya levantando intereses de equipos de alta alcurnia europea, el canterano 'groguet' se lleva para casa su primer título como profesional tras pasar, en los últimos años, por el Lugo, Alavés y Villarreal. Gracias a esta Europa League, el Villarreal de Pedraza conseguirá triple premio: el propio trofeo, el acceso a la Champions League -quedó séptimo en Liga- y la disputa de la Supercopa de Europa el próximo 11 de agosto en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Un triunfo más del deporte cordobés fuera de Córdoba.