Titín se despide del Bujalance

Muy merecido por la actuación que ha logrado cosechar a lo largo de la presente temporada en Segunda División B. Como ya es conocido, Córdoba tiene una grandísima cantera de fútbol sala y no son pocos los jugadores que tienen mucho nivel dentro de este deporte, como es el caso de Bebé, Cecilio, Boyis, Solano o César Velasco, todos ellos fuera de la provincia califal y siendo importantes en equipos punteros en Primera División. Por ello y una vez más, este territorio ha exportado calidad al fútbol sala profesional y, esta vez, Titín se incorpora al Bisontes Castellón después de cerrar su periplo en el Bujalance.

En efecto. A pesar de ser anunciado por el Bisontes Castellón unos días antes, el Bujalance ha comunicado que Rafa Serrano, más conocido como Titín, se despide como jugador del conjunto bujalanceño y el propio profesional cordobés ha querido aportar su opinión en un escrito compartido en las redes sociales del club granate. “Este año he vivido muchas de las mejores experiencias que hasta ahora he tenido en este deporte. He podido tener la oportunidad de conocer multitud de lugares, jugadores, entrenadores, pabellones... Todo por la confianza que me dieron en su momento y tan solo por eso tengo que decir, ¡gracias! Todos juntos con nuestra afición hemos hecho este año del Pepe Montalbán un auténtico templo del fútbol sala. Por ello, especial mención al Frente Aparato y a todas las personas que se han volcado con este equipo y que cada fin de semana nos han acompañado a vivir los partidos de una manera especial”.

En un comunicado expuesto en la página web oficial del club natural de Castellón, Titín se mostraba “muy feliz” por incorporarse a una entidad histórica y anunciaba que había desechado llamadas de equipos de Primera División. “Quería agradecer a la familia de Bujalance la oportunidad de haber crecido como jugador y que ha hecho que pueda dar el salto al club castellonense. Ahora solo tengo ganas de que empiece pronto la Liga y disfrutar de un pabellón con tanta historia como el Ciutat de Castelló. Prometo trabajo y esfuerzo para lograr los objetivos marcados por el club”, culmina.