Sara Moreno está de vuelta

Lesiones largas, calvarios aún peores. La procesión se lleva por dentro, aunque los daños se noten por fuera. En este caso, la protagonista es una luchadora nata, que pugnó contra viento y marea durante más de tres meses para estar donde ayer estuvo. La pívot cordobesa Sara Moreno, que milita en el Ourense Envialia de fútbol sala de Primera División, volvió a una lista de convocados tras superar, según el parte médico hace un trimestre, de "rotura del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior". Palabras que pesan en la mente, pero que no frenaron la evolución y recuperación de la jugadora del equipo gallego.

Desde el 12 de noviembre de 2020, cuando se supo el diagnóstico de su lesión, Sara Moreno dio comienzo a su regreso al parqué del Pabellón de Los Remedios orensano. La pívot era un pilar fundamental en el conjunto gallego y así lo sigue siendo en el vestuario de Gonzalo Iglesias. Confinamiento preventivo por coronavirus mediante -sin positivo-, a la jugadora califa le llegó la mejor de las noticias a principios de este mes de marzo. Más de 100 días después, fue incluida en una lista de convocadas para el partido ante el Poio Pescamar, equipo también de Galicia y con el que pugna en los puestos altos de la clasificación del grupo A de la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.

A pesar de que no disputó minutos en la derrota de su equipo por 2-1, la internacional española, según aseguró a CORDÓPOLIS, está deseando debutar aunque con precaución, sin pausa pero sin prisa. Después de tanto tiempo, las ansias no pudieron a la centro cordobesa, que tendrá que esperar para regresar al 40x20. Podrá hacerlo el próximo fin de semana, con horario aún sin confirmar, en casa ante el Cidade de As Burgas, en lo que será un derbi orensano en Primera División. En él podría tener sus primeros minutos de 2021 Sara Moreno, cuya entrega y trabajo van por delante. Ya también con una lesión larga en sus piernas que le harán volver más fuerte a las pistas donde siempre brilló.