El retorno del 'killer'

Una buena noticia para toda la entidad blanquiverde. Cada jugador en una plantilla que esté disputando alguna categoría considerada como la élite cosecha un papel distinto, siendo unos pocos los elegidos para ser la referencia de todo el grupo. A lo largo de la temporada pasada, Alberto Saura fue este futbolista que era un auténtico protagonista en el ataque de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, gracias en parte a sus 22 goles, consiguió la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional. Sin embargo, una lesión en el peor momento de la pretemporada dejó en el dique seco al de La Unión hasta la semana pasada, donde pudo debutar nuevamente con la elástica blanquiverde en Sevilla ante el Real Betis Futsal, aunque ha tenido que esperar una semana para retornar como es debido, inaugurando su cuenta particular con un doblete frente al CD Xota.

Esta lesión fue confirmada a través de un comunicado del Córdoba Patrimonio de la Humanidad expuesto en sus redes sociales el pasado 28 de septiembre. Desde entonces, el jugador califa no ha podido vestirse de corto y ayudar al resto de sus compañeros. El de La Unión sufrió "una fascitis plantar en su pie izquierdo" tal y como reflejaba el escrito del club cordobés que admitía que el pívot era baja para el último partido de la pretemporada y que su evolución marcaría "la vuelta a la dinámica grupal". Sin embargo, esto poco a poco se ha ido retrasando y hasta la quinta jornada de una nueva temporada en Primera División no ha podido debutar bajo las órdenes de Josan González. En cambio, dicho contratiempo físico no ha mojado su pólvora, ya que ha vuelto al parqué como se fue, marcando goles.

Tras inaugurar su cuenta particular merced a un buen doblete, Alberto Saura pasó por los micrófonos de los medios de comunicación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y se mostró molesto con el empate porque era fundamental conseguir "tres puntos muy importantes". "Ha sido un partido muy igualado. Sabíamos que ellos nos iban a esperar atrás. Son muy intensos en defensa, muy aguerridos. Nosotros hemos querido hacer nuestro juego e ir poco a poco entrando en el partido. Al final se nos ha puesto el partido de cara y hemos tenido que defender cinco minutos el portero jugador que en esta categoría es muy difícil. Personalmente hemos tenido dos errores de picardía y diálogo a la hora de ser más listos porque quedaban solamente 20 segundos, pero esos errores ya los corregiremos. La semana pasada nos expulsaron a uno y supimos aguantar el resultado y hoy nos han empatado", añade el jugador.

Por otro lado, siempre es una buena sensación jugar en Vista Alegre y más después de superar casi en su totalidad una lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de dos meses. "Tenía muchas ganas y mucha ilusión. Es verdad que no estoy al 100% porque tengo una pequeña incomodidad por así decirlo, pero no me voy contento a casa. A pesar de los goles o de lo que sea, el equipo no ha ganado y aquí tenemos que hacerlo siempre. Para mí estamos obligados a ganar todos los partidos con este ambiente. No podemos hacer otra cosa que seguir trabajando y aprender de estos errores porque esta temporada vamos a defender más el portero jugador que nosotros desplegarlo", culmina.