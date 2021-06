Con sólo tres representantes ya después de dos sorpresas

El escenario es casi el peor posible. La ausencia plena es el panorama insuperable a nivel negativo y, al menos, no se produce. Por fortuna, claro está. De nueve jugadores con opciones al principio, hace una semana nada más, Córdoba pasa a tener apenas tres en la pugna. Así, la posibilidad de mantener la aspiración provincial del título de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) se reduce al mínimo. También porque de cuatro clubes con representación de la tierra sólo resta uno. Sucede después de que Inter y ElPozo Murcia Costa Cálida cayeran eliminados de la primera ronda -de cuartos- del play off de Primera. Con estas dos sorpresas, que son en mayor o menor medida, y tras la pronta eliminación del Jimbee Cartagena es el Palma Futsal el único conjunto en que militan cordobeses con el objetivo de proclamarse campeones.

Quizá pueda resultar inesperada pero tampoco es una bomba la situación vivida por el Movistar Inter. En dicha entidad, por cierto, se encuentran enrolados desde el pasado verano Cecilio Morales Chillo y Antonio Sánchez Boyis. De hecho, el montoreño y el menciano tuvieron ocasión ya de levantar más de un trofeo con el conjunto de Torrejón de Ardoz. Precisamente su buen hacer en las luchas por eliminatorias, las anteriores a partido único eso sí, hacía presagiar que el equipo del Jorge Garbajosa sería poderoso en un play off que afrontaba sin embargo como sexto clasificado de liga regular y tras unos últimos meses muy discretos a nivel competitivo. Sin embargo, el Barça supo dar la vuelta al pronóstico tras igualar el duelo particular en el segundo choque. Ya en el tercero, los de Andreu Plaza no desaprovecharon su factor cancha y se impusieron por 5-2 en el Palau Blaugrana.

Un día antes del tercer partido entre madrileños y catalanes, disputado el miércoles, vivieron los otros dos clubes con al menos un cordobés en sus filas el último de esta ronda. Aunque en un caso la presencia provincial tiene asterisco. Es lo que ocurría con ElPozo Murcia Costa Cálida, en que existía la posibilidad de que participara Ismael López. Lo cierto es que el equipo de Diego Giustozzi también dijo adiós a semifinales y al título al ser incapaz de gestionar su factor cancha y su primer triunfo. Después de que el Viña Albali Valdepeñas equilibrara la eliminatoria el pasado fin de semana, el martes se llevó la clasificación en los penaltis tras empatar a cinco en el Palacio de los Deportes de Murcia. Esta sorpresa probablemente fue mayor pues los charcuteros llegaban al play off en un magnífico estado de forma y los manchegos en una situación deportiva no tan brillante como en las últimas campañas.

Cabe recordar que con anterioridad había caído el Jimbee Cartagena, que ni siquiera tuvo opción de alcanzar el tercer encuentro. El Levante frenó al club con uno de los proyectos más potentes de la temporada y esto supuso el adiós prematuro de Rafael García Bebé, Andrés Alcántara Andresito y Francisco Javier Solano. Tras dicho punto de partida, la despedida de Inter y ElPozo Murcia Costa Cálida apenas deja dentro de la lucha por el campeonato al Palma Futsal. En relación a cordobeses, claro está. La escuadra balear solventó por la vía rápida su último choque con el Fútbol Emotion Zaragoza con un contundente 9-3 y esto significa que otra tripleta de la provincia tiene la oportunidad de alzarse con el trofeo y reportar otra alegría a Córdoba. Dicho trío es el conformado por Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López.

Pero la consecución del título no le va a ser sencilla al cuadro mallorquín. Ni siquiera su acceso a la final va a ser fácil. El reparto de cuadros por las posiciones en la liga regular provoca que el Palma vaya a enfrentarse al Barça en semifinales, lo que hace todo más complejo si cabe. La nueva eliminatoria para los tres únicos cordobeses que continúan en la pelea arranca el sábado a las 20:30 con primer duelo en feudo propio. La segunda contienda está fijada el próximo miércoles a las 20:00, ya en el Palau Blaugrana, y de haber necesidad, la tercera está prevista para el domingo 20 de junio. Por el otro flanco en el camino hacia los encuentros decisivos se topan el Levante y el Viña Albali Valdepeñas, con el factor cancha a favor de los granotas.