Listos para la batalla

Momento del fuego real. Se acabaron las probaturas, los experimentos y las variaciones. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras completar ocho de los nueve encuentros de pretemporada previstos en un principio, encara ya el inicio de la temporada regular con buenas sensaciones. Tres victorias, dos empates y tres derrotas. Ese es el balance final de un conjunto de Josan González, que, pese a tener una irregular forma a lo largo de todo el periodo preparatorio, ha acabado por todo lo alto con la victoria en Manzanares. No hay que pasar tampoco por alto el gran número de bajas que han sufrido los blanquiverdes durante este mes y medio, repartidas entre lesiones, problemas burocráticos y compromisos internacionales. Finalmente, con prácticamente ya toda la plantilla a punto, el la entidad califa ya se prepara de cara al estreno liguero, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de octubre en Cartagena.

En lo que centra a la pretemporada, los blanquiverdes no pudieron comenzar de una mejor manera. La doble victoria cosechada frente al filial del Real Betis FS y frente a la Unión África Ceutí sirvió para demostrar que los califas llegaban en buen tono físico tras el parón veraniego. Ismael, una de las sorpresas de la pretemporada, ya comenzó a despuntar, anotando cuatro tantos en estos dos partidos. El primer tropiezo -si es que se puede llegar a dar realmente en una pretemporada- llegó de la mano de la selección de Vietnam, en un atípico encuentro que sirvió como puesta de largo del conjunto cordobés en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. El empate a dos, con tantos de Ricardo y Zequi, dejo con buenas sensaciones a la hinchada, antes de encarar la Copa Andalucía con la intención de revalidar el título de campeón cosechado durante la pasada campaña.

Aunque no pudo ser. En las semifinales de la Copa Andalucía, disputadas en el Pabellón Municipal de El Ejido, el conjunto de Josan González cayó duramente. El Jaén Paraíso Interior le endosó a los blanquiverdes un claro 1-5, aprovechándose de los desajustes defensivos y del juego de cinco planteado. La derrota en semifinales dejó sin opciones de título a los cordobeses, además de dar inicio a una mala racha de resultados que acabó acarreando las tres derrotas cosechadas en pretemporada. ElPozo Murcia y, de nuevo, el cuadro jienense fueron los verdugos, en dos encuentros en los que, pese a la derrota, los pupilos de Josan González demostraron el buen trabajo que se estaba realizando en las sesiones diarias. El 2-1 cosechado en Murcia no reflejó lo visto sobre el parqué, en un partido donde el plantel murciano logró ponerse por delante en el último minuto de juego aprovechando el juego de cinco de los de Josan. Por otro lado, el segundo choque frente al Jaén siguió la tendencia vista frente a los charcuteros, con un Córdoba Patrimonio valiente, pero que no tuvo claridad de cara a puerta y que acabó pagando sus errores en defensa.

Finalmente, Vista Alegre sirvió para canalizar las buenas sensaciones vistas, con un empate a seis goles frente al Real Betis FS en el partido de presentación de los blanquiverdes frente a su público. El encuentro, que ya contó con un buen puñado de aficionados en las gradas, pudo haberse dado perfectamente en plena temporada regular, con dos conjuntos que ofrecieron un gran despliegue físico y ofensivo y con las miradas puestas en el debut liguero. El último choque de preparación frente al Manzanares puso el broche de oro a la pretemporada cordobesista, con una contundente victoria por 1-3 que deja a los pupilos califas con un buen sabor de boca y con la sensación de haber ido en línea ascendente durante este tramo, aumentando las buenas sensaciones y recuperando a integrantes para la causa con el paso de los partidos. Ahora, a pocos días del inicio liguero, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya se encuentra listo para la batalla.