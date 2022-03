Josan González: “Ha sido justo el empate”

Un punto que sabe a mucho viendo como se ha desarrollado el partido y ante un duro rival. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegaba al Pabellón Nuevo inmerso en una dinámica positiva gracias a la victoria ante el Burela y el empate frente al Jimbee Cartagena. Aun así, la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional no permite ni un grado de confianza y los chicos dirigidos por Josan González saltaban a la pista catalana para medirse a un Industrias Santa Coloma que fue el verdugo de los blanquiverdes en los cuartos de final de la Copa del Rey. Gracias a todos estos condicionantes, el club califal cosechó un buen partido, aunque no sirvió para conseguir la victoria. Tras lograr este empate en una de las pistas más complicadas de Primera División, el técnico pontano admitió que se vio sorprendido por los cambios tácticos que habían realizado los chicos de Javi Rodríguez.

Primeramente, el preparador natural de Puente Genil ofreció una valoración del choque en el que recalcó la gran labor que realizaron sus chicos en un partido “muy difícil”. “Ellos han tenido toda la semana para prepararlo y nos hemos encontrado con cosas diferentes al partido que nos enfrentamos en Copa o en el de la primera vuelta. Teníamos que reinventarnos un poco porque no nos han dejado jugar que es lo que nos gusta. El equipo se ha rehecho ante la adversidad y hemos tirado de otras armas como la competitividad. Creo que hemos competido muy bien durante los 40 minutos, más allá de que se quedaba corto ese 1-1. A los puntos ha sido justo este empate y podría haber ganado cualquiera de los dos. Me voy muy orgulloso del trabajo del equipo ante un rival que ya acumula ocho partidos sin conocer la derrota. Lo hemos tenido muy cerca sobre todo con el robo del portero jugador”.

Por otro lado, el encuentro terminó con una pequeña trifulca en la que el propio Josan González se había mantenido un poco al margen. “No sé qué ha pasado. Yo quería sacar rápido y no sabía lo que había pasado. Han expulsado a Perin y no sé si estaba dentro. El partido ha acabado de una manera atípica porque no ha habido nada en el partido para que haya acabado así”, añade un técnico que subraya la falta de acierto que ha habido en este choque con respecto al encuentro de la Copa del Rey celebrado en Vista Alegre. “Las ocasiones han estado, se han generado muchas oportunidades. Si hubiera quedado 5-5 no hubiera pasado nada. El acierto ha sido determinante”.

Entretanto, la acumulación de minutos ya empieza a ser notable en la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y pronto llegará un parón que vendrá muy bien a un conjunto blanquiverde para recuperar frescura en las piernas. “Mis jugadores son unos jabatos. Hoy otra vez se han comido muchos minutos y físicamente no estamos mal. El dominio del partido ha sido del Industrias Santa Coloma merced a los cambios que han realizado. A nivel físico nos vamos manteniendo y Shimizu parece que no tendrá nada grave”. “Llevamos muchos partidos y nos vendrá bien si acabamos con dos victorias en los partidos que nos quedan. Dimos mucho descanso antes de esta fase porque sabíamos lo que nos esperaba y ahora también lo daremos por todo lo que están haciendo los chavales”, culmina.