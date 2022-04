Josan González: “Estamos en deuda con nuestra afición”

De vuelta al hogar, pero no de cualquier manera. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad regresa a Vista Alegre con cuentas pendientes y los deberes por hacer. En efecto, los blanquiverdes reciben este próximo domingo al Jaén (17:30), en un duelo directo por una plaza en el play off, y con la moral hacia arriba tras la victoria ante ElPozo Murcia. Sin embargo, en ese propósito de triunfo, los de Josan González tienen el deber de volver a dar esa imagen habitual de equipo entregado y que pelea con todo hasta el final. Así lo ha querido remarcar el propio técnico pontano, quien ha recordado que están “en deuda” con su afición por ese partido ante Manzanares, y ahora “lo que tenemos que conseguir es que, los partidos que quedan en casa, la gente tenga fijada la hora a la que juega el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y que durante esas dos horas solo piensen que no hay nada mejor que ver y que vengan a ver a estos jugadores que lo dejan todo por esta camiseta y por esta ciudad”.

Sobre el choque en sí, el preparador cordobés admite que será “un partido muy complicado frente a un rival que conocemos bien” y que “ha hecho una grandísima primera vuelta”, pero que “ahora lo tenemos ahí, a tiro de piedra, a cuatro puntitos” y, sin duda, es “una gran oportunidad en nuestra casa para acercarnos un poquito más a ellos”.

Con todo, Josan se muestra “muy orgulloso con el trabajo del equipo, con la responsabilidad de todos de dar un paso al frente después del tropiezo del sábado anterior”, resaltando que el objetivo es que “nos demos cuenta que este es el camino, de analizar qué hemos cambiado en tan solo dos días de un partido a otro, y de ahí, todos juntos, seamos capaces de seguir luchando codo con codo, independientemente del resultado, para luchar cada balón”.