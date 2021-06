Ismael López, objetivo del Córdoba Patrimonio

Tiene la hoja de ruta perfectamente marcada. De hecho, está mucho más adelante en el trayecto de lo que pueda imaginarse. Acostumbra a trabajar con rapidez, hábito que no pierde en esta ocasión. Si bien los anuncios oficiales son escasos por el momento, el proceso de configuración de la plantilla para la próxima campaña está avanzado. Es así con la labor realizada de antemano, a falta de la consecución de la permanencia en Primera para concretar las distintas operaciones. Por tanto, los comunicados han de continuar en fechas venideras por parte del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La aspiración de la entidad es que uno de ellos sea en relación a un conocido en Vista Alegre, si bien la situación no está definida como si sucede en otros casos. Objetivo es para el conjunto blanquiverde la incorporación de Ismael López, por el que mantiene un claro interés. Hay contactos pero nada más por ahora.

En la agenda de la entidad presidida por José García Román aparece, en efecto, el nombre del pívot natural de Priego de Córdoba. Su perfil se adapta a la perfección a la idea del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. De entrada, es cordobés. Esto significa que siempre va a estar, de acuerdo con su potencial por supuesto, en el punto de mira del club. Además, se trata de un futbolista sub 23, lo que también es relevante al abrir la puerta a un mayor vestuario: el motivo es que en un instante concreto, si conviene, puede contar con ficha del segundo equipo. Tal situación se dio, sin ir más lejos, a lo largo de la pasada campaña. No menos importante es el hecho de que es un jugador con talento y futuro, que también es premisa para el cuadro califal. Por si fuera poco, Ismael López conoce bien la casa. No en vano jugó con su elástica antes de fichar por ElPozo Murcia Costa Cálida para su filial.

La posibilidad de su regreso es todavía una intención, no un hecho a falta de rúbrica. Es decir, difiere su situación a la de Álex Viana o Miguelín, cuyos fichajes saltaron a la luz pública antes de ser oficiales porque ya estaban sellados o casi. Cabe aclarar en este punto que la contratación del balear aún requiere la confirmación del club, lo que no debe tardar mucho más en darse después de que ElPozo Murcia Costa Cálida se viera fuera del play off por el título en primera ronda. Con todo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está tras los pasos del prieguense y espera que su deseo acabe por cumplirse. De fructificar los contactos, y la correspondiente negociación, en acuerdo, en principio Ismael López va a volver en calidad de cedido. Aunque no es descartable otra opción, mucho más improbable eso sí.

Con el interés por el cordobés la entidad pone de manifiesto una línea de trabajo más concreta en la confección de su plantilla. La dirección deportiva y el cuerpo técnico, en su trabajo conjunto, quieren aportar más recursos ofensivos al equipo. Ismael López, cabe recordar, es pívot. Su posible llegada no supone, sin embargo y en base al plan del club, la salida de ninguno de los dos con que contó la anterior campaña. Alberto Saura tiene contrato y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad le tiene en su esquema pese a resultar atractivo para muchos rivales. Mientras, el conjunto blanquiverde trata de cerrar la continuidad de Shimizu, cedido por ElPozo Murcia Costa Cálida hasta final de la 2020-21 pero a través de su verdadero club de pertenencia. Dicha operación se encuentra avanzada, igual que sucedía con la continuidad de Ricardo o que ocurre con Zequi -que estuvo extremadamente cerca del Viña Albali Valdepeñas-.

Así, la pretensión es contar con tres pívots. Sobre el jugador, Ismael López Lozano (Priego de Córdoba, 1999) cuenta con 21 años y no cumple los 22 hasta noviembre, lo que le convierte en importante promesa. Un hecho éste fácilmente comprobable con su participación con ElPozo Murcia Costa Cálida en nueve encuentros. Por cierto, en uno de ellos marcó un gol. Con anterioridad, el futbolista debutó en Segunda con el entonces Itea Córdoba CF Futsal en la campaña 2017-18, cuando apenas contaba con 17 años -concluyó el curso con 18-. Disputó 13 partidos y anotó cuatro tantos, unos guarismos que sedujeron al conjunto charcutero para sumarle a su filial. Por tanto, los dos últimos campenatos militó en el segundo equipo murciano, donde coincidió con el actual entrenador de su a día de hoy exequipo, Josan González. Otro dato importante en referencia a su posible incorporación. En este período, además, entró en listas de la selección nacional sub 21.