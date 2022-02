Ilusión e historia

La ilusión se abre camino en un compromiso histórico para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Quizá se haya dicho ya en numerosas ocasiones que la entidad afrontaba el encuentro más importante desde su fundación y, aunque siempre es cierto, en esta ocasión no iba a ser menos. No son pocas las barreras que ha ido derribando el cuadro blanquiverde y su llegada a Primera División no va a ser un simple paseo. La ambición es máxima en la escuadra cordobesa, que quiere más y ante sí tiene un reto mayúsculo. Nada menos que colarse entre los ocho mejores de la competición al término de la primera vuelta.

En efecto, dos jornadas restan para los de Josan González, que tienen, por tanto, una auténtica final por la Copa de España en el Ciudad de Tudela. De este modo, el cuadro califa, en lo que será el duelo aplazado de la decimocuarta jornada, visita este sábado (18:30) al Ribera Navarra FS, equipo que, como los blanquiverdes, sueña con alcanzar ese billete copero al finalizar la primera vuelta del campeonato. Lo cierto ambos parten en el mejor momento de la temporada, y son varios los motivos que pueden hacer decantar la balanza para uno u otro lado. Los navarros cuentan con una pequeña ventaja clasificatoria, además de jugar como locales. Por contra, dicho encuentro supone su última oportunidad para sumar a su casillero, por lo que el Córdoba Patrimonio tratará de aprovechar esa presión extra en su adversario.

Y es que las cuentas para los califales son claras ya que dependen de sí mismos para colarse entre los ochos primeros puestos al ecuador de liga. Como se ha dicho, dos son los envites que aún le restan por disputar. El primero, en tierras navarras; el segundo, correspondiente a la decimotercera jornada, se disputará el próximo martes en Vista Alegre ante el Levante UD.

Josan González, optimista ante el histórico reto, no podrá contar para la cita sabatina con Alberto Saura y Caio. En el polo opuesto se encuentra el retorno del capitán Jesús Rodríguez, ausente desde el pasado mes de octubre por una lesión de rodilla. El resto del plantel, apto para un encuentro que será dirigido por la pareja cántabra formada por Sánchez Llorente y Toca Campo y que contará con las cámaras en directo de Footters.