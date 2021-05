El Deportivo Córdoba, con respaldo del deporte de la provincia en su camino a Primera

Se aproximan días muy especiales para la entidad. No sólo por todo lo que tiene en juego, que es un ascenso a la máxima categoría, sino porque su reto es histórico. Tras varios años alejado de Primera -en su momento División de Honor-, busca el Deportivo Córdoba su regreso a la principal competición femenina del fútbol sala español. Dicho objetivo ha de conseguirlo a través de tres encuentros, dos de play off de grupo propio y uno último de fase final. Incluso puede contar con una última oportunidad en un play out de los dos últimos clasificados de la elite. El caso es que el cuadro cajista afronta ya el inicio del desafío pues el próximo sábado disputa el primero de los encuentros. Y lo hace en Vista Alegre, ante La Algaida y a las 18:30. Para la aventura final, además, tiene el primer equipo de la entidad presidida por Rafael Pablo García el respaldo de grandes figuras del deporte y de la mayoría de clubes de la provincia.

El conjunto cordobés llega al tramo decisivo, ya por eliminatorias a partido único, de la temporada después de dos fases de campeonato regular realmente brillantes. Tanto es así que consiguió proclamarse campeón del Grupo III. Algo que “ha sido posible a base de esfuerzo, sacrificio, entrenamiento y, sobre todo, trabajo y más trabajo”, indica el club en un comunicado. La entidad precisa que “son muchas la felicitaciones que ha recibido”, así como su cuerpo técnico y jugadoras. Ahora, cuenta con el aliento de los demás representantes -no están todos pero sí muchos y muchas- del deporte de la provincia. “Nos llena de especial orgullo haber podido recopilar en un vídeo numerosos mensajes de apoyo y ánimo”, admite el Deportivo Córdoba.

Con una duración de algo más de cuatro minutos, el vídeo recoge el respaldo tanto de figuras individuales como de otras entidades. Por ejemplo, aparecen el paralímpico y coleccionista de medallas, Alfonso Cabello (ciclismo adaptado); el también olímpico y uno de los mejores de su disciplina, Carlos Machado (tenis de mesa), o uno de los futbolistas más destacados en la actualidad a nivel nacional e incluso europeo, Fede Vico -que milita en el Granada-. A ellos se une Javi Garrido, quien a pesar de su juventud es uno de los grandes exponentes del pádel español. No falta tampoco el aliento de una jugadora que sabe bien lo que es jugar en la máxima categoría con el cuadro cajista, una de las artífices de los títulos que logró hace una década el club y que continúa con su notable carrera en las pistas: Sara Moreno.

La lista de clubes es realmente amplia. Desde el Córdoba a través del capitán de su primer equipo, Javi Flores, y las componentes de su escuadra femenina, hasta, por ejemplo, el ARS Palma del Río, de Primera Nacional de balonmano. Incluso llega el apoyo desde el deporte en ámbito amateur de la mano del CES Parquets Interfútbol. El Adesal, que lucha por la permanencia en Guerreras Iberdrola –la máxima categoría femenina de balonmano-; el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que también busca su continuidad -ya por tercera campaña- en Primera, el Vidrioservice Priego con Marija Galonja al frente, el Ángel Ximénez -que va camino de la década en Sacyr Asobal-, el Córdoba BM, el Bujalance de fútbol sala, el Pozoalbense femenino, el Peñarroya y el Ciudad de Córdoba en presencia de baloncesto completan la colección de mensajes.

Dada la colaboración de todos y todas, el Deportivo Córdoba aprovecha para “dar las gracias públicamente a los departamentos de Comunicación y jugadores y jugadoras”. El respaldo llega con The Final Countdown, de Europe pero en versión instrumental, como música de fondo. Ahora, la entidad cajista espera que Vista Alegre “presente una gran entrada y desde la grada pueda hacerse notar esa sexta jugadora que ayude al equipo a volver a la máxima categoría del fútbol sala nacional”. Una elite en la que ya estuvo entre 2005 y 2012, hasta su renuncia por motivos económicos, y en la que llegó a conquistar, entre otros, dos títulos de Liga. El sábado a las 18:30 arranca el mayor desafío para las de Juanma Cubero y saben que sí se puede.