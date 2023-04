El Deportivo Córdoba coge confianza antes de su siguiente 'match ball'

El Deportivo Córdoba logró un trabajado y sufrido triunfo el pasado sábado ante el conjunto onubense del Al-Ándalus (5-3), que además de suponer la primera victoria en pista esta campaña en Vista Alegre, permite a las cajistas mantener viva la llama de la esperanza por la salvación, que se decidirá en las tres jornadas que restan para finalizar el campeonato y donde el cuadro cordobés no tiene margen de error.

Sobre la victoria ante Al-Ándalus, la pívot Celi Calderón reconoce que están “muy contentas” de haber realizado su trabajo después de estar “toda la semana preparándolo”. Y es que “sabíamos que teníamos un partido complicado, que debíamos ir con la confianza para ganar y sumar los tres puntos y más aún jugando en casa. Al final nos salieron las cosas tal cual las habíamos preparado durante los días anteriores, y creo que para nosotras supone un punto de positividad que necesitábamos para seguir levantando la cabeza”, admite.

Celi fue una de las principales protagonistas del encuentro, marcando el tanto que abría el marcador, así como el último que sellaba el triunfo y el goalaverage a favor de las califales, una actuación que deja a la pívot almeriense “a nivel individual bastante contenta” porque, a parte de anotar los goles, “para mí lo importante es volver a competir, volver a estar en la pista con mis compañeras para aportar, ayudar en todo lo necesario, y poder luchar juntas por el objetivo que aún tenemos; así que, como digo, muy contenta por poder jugar después de la grave lesión que tuve”.

Y es que la '10' blanquiverde lamenta haber estado ausente durante media campaña, un periodo en el que “lo pasé bastante mal”, ya que “fue una lesión grave que me dejó durante cuatro meses alejada de los terrenos de juego; también, el estar de baja laboral me ha afectado muchísimo”, queriendo aclarar que “fue una lesión que me diagnosticaron mal desde que se produjo, bastante menor de la que realmente tenía, pero gracias al club y al presidente Pablo me pudieron llevar a otros médicos profesionales que sí me dieron el diagnóstico correcto, concretamente una rotura de gemelo de 7 centímetros, que me pudieron tratar a tiempo a pesar de los errores que se habían cometido, y gracias al médico José Bretones y a la clínica Ergodinámica hoy por hoy puedo seguir compitiendo y haciendo deporte”.

Precisamente la baja de Celi coincidió con el periodo de temporada en el que el Deportivo Córdoba cosechó peores resultados, un aspecto que también afectó a la jugadora, tal y como ella misma asegura, pues “veía que el equipo necesitaba tener la plantilla al completo, éramos pocas jugadoras, y ya no sólo era mi lesión, sino que tuvimos varias a la vez, y no éramos capaces de ir sacando los tres puntos, y con todo ello me sentía bastante mal, de ver que no sumábamos victorias y yo no podía ayudar al equipo”.

El siguiente match ball para el conjunto cordobés pasa por el más difícil todavía, obligado a vencer a domicilio al líder del grupo, el Atlético Torcal malagueño, en lo que Celi define como “un partido bastante complicado, ya que tienen jugadoras de nivel de Primera División, pero nosotras ahora estamos en un buen nivel, en un momento positivo. Estamos trabajando muy bien, creo que realmente el vestuario, como grupo, estamos muy bien, y nosotras iremos con las mismas ganas y la misma ilusión que siempre hemos tenido, como si fuera el primer partido de la temporada”.