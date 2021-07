Cristina García continúa en Primera con el STV Roldán murciano

Sigue en la elite. Continúa a máximo nivel competitivo, igual que ocurre con la también cordobesa Sara Moreno -tras prolongar su vínculo con el Ourense-. Y lo hace con una importante cita a la vista, muy próxima en el horizonte. Lo cierto es que Cristina García tiene la oportunidad de mantenerse en Primera gracias al Roldán, club en que milita desde la pasada campaña y en el que va a sumar un segundo curso. Porque la portera renueva con el club de la localidad murciana de Torre-Pacheco, lo que sucede tras un magnífico campeonato 2020-21.

El conjunto murciano informó el miércoles de la continuidad de la cancerbera, cuyo papel durante la anterior temporada destacó sobremanera. Así como resaltó su actual estado “A sus 26 años, y en el mejor momento de forma que haya tenido la portera cordobesa, Cristina renueva su compromiso con el club y va a seguir defendiendo la portería del STV tras haber cuajado un gran año bajo los palos”, expuso el Roldán en un comunicado en su web oficial. La entidad ensalzó a su jugadora al recordar que ha sido convocada con la selección española “para preparar el Europeo a disputar en el próximo mes de febrero”.

La escuadra de Torre-Pacheco incidió en que “sin duda, no ha pasado desapercibido para nadie el gran año que ha tenido la cordobesa, a la que además se ha visto muy implicada y comprometida con su compañera Almudena en el trabajo diario”. Por otro lado, el club recordó que Cristina García “jugará su segunda temporada en Roldán tras su paso cinco temporadas por el UCAM ElPozo y una, justo antes de llegar al STV, en que militó en la Universidad de Alicante”. La futbolista, cabe recordar, se formó en el Deportivo Córdoba, desde el que dio el salto a edad muy joven. En su primer curso con su actual equipo disputó, por cierto, el play off por el título, si bien no pudo superar la primera eliminatoria (semifinal).

También aprovechó la entidad murciana para recalcar que la cancerbera es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, unos estudios que supo compaginar a la perfección con su práctica deportiva a gran rendimiento competitivo. “Ahora está preparando oposiciones”, agregó en este sentido. Lo cierto es que Cristina García se encuentra en una etapa brillante de su carrera pues en abril participó con España en una concentración y en agosto arranca otra. El miércoles 18 del próximo mes inicia el trabajo con la selección nacional, con la que va a estar hasta el 5 de septiembre. Y en ese período, concretamente el 3 y 4 del segundo mes, afronta dos partidos en Praga y Pilsen ante el combinado de República Checa.