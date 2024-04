El cordobés Maca termina su aventura en Francia por “razones de salud”

Uno de los máximos protagonistas del fútbol sala cordobés, artífice de un ascenso que se ha ido consolidando con el tiempo hasta tal punto de que en la actualidad se ve normal que Córdoba tenga un equipo en Primera División, pero no, el camino no fue un camino de rosas. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha ido escalando a nivel nacional dentro de esta disciplina, consiguiendo una promoción en el play off a la máxima categoría con un equipo compuesto por jugadores cordobeses, aunque el cuerpo técnico también siguió esta tendencia. El banquillo fue liderado por un Miguel Ángel Martínez, más conocido como Maca, que en la actualidad es noticia y no por su rendimiento deportivo.

El técnico cordobés decidió emprender una aventura extranjera para dirigir el banquillo del KB Futsal, equipo que actualmente compite en la D1 del fútbol sala francés. Durante esta temporada, el cuadro galo se encuentra en la tercera posición, lugar que le da el privilegio de luchar por la corona en un play off agónico, pero aquí no se queda la cosa. Los chicos dirigidos por Maca derrotaron en la semifinal de la Copa Nacional al UJS Toulouse y se verán las caras con el Étoile Lavalloise, actual líder del tramo liguero, en una final donde el califal no estará en el banquillo.

Y es que Miguel Ángel Martínez Maca no continuará como entrenador del KB United por “razones de salud” tal y como ha compartido el propio club francés en su cuenta de Instagram y ha confirmado la periodista Neus Pachón en sus redes sociales. La profesional de la comunicación ha adelantado que Nacho Garrido será su sustituto en las próximas semanas, por lo que aún queda por conocer el estado actual de un cordobés que volverá a su tierra en busca de recuperarse lo antes posible.