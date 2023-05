El Córdoba Patrimonio y su particular puzle: Jesulito, el primero en salir

A falta de escasos mimbres para sellar la permanencia en Primera División una temporada más, en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad comienzan ya a preparar el próximo proyecto, que se avecina realmente movido. Y es que todo hace indicar que buena parte de la plantilla abandonará la nave cordobesista, por lo que, desde la entidad califa, se espera un alto ritmo de mercado de cara al curso siguiente. Hay muchos temas en el aire, aunque nada se hará oficial hasta que termine la campaña. Sea como sea, este mismo miércoles ya se ha conocido la primera salida del club. Y no es uno cualquiera, pues se trata de uno de los futbolistas más queridos y con más peso dentro de la plantilla de Josan González. Así es, Jesulito ha confirmado a través de sus redes sociales que la entidad le ha comunicado que no cuenta con él para la campaña 2022-23, por lo que será el primero en salir una vez finalice el curso.

El veterano ala gaditano ha escrito que le “duele y mucho”, pero que “así es nuestro deporte”. En este sentido, expone que este martes, el club le comunicó que no cuenta con él para la próxima temporada. “Una noticia totalmente inesperada pero la cual acepto con todas las consecuencias”, afirma, poniendo fin a una etapa de tres años “inolvidables”, en los que “tanto yo como mi familia nos hemos sentido como en casa tanto en lo deportivo como en lo personal. Hemos conocido gente maravillosa la cual me llevo para toda la vida. Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo cada partido, cada minuto”.

Así, el jugador desea “lo mejor a toda la afición blanquiverde” y reconoce que “en los próximos días” comunicará su nuevo destino, ya que “me queda mucho futbol sala todavía”. Entre diversos candidatos, se ha rumoreado el caso del Xota FS, donde Jesulito estuvo entre 2009 y 2017, llegando a ser internacional absoluto.

Igualmente, en el capítulo de bajas también aparece el nombre del guardameta Cristian Ramos, al que el club también le habría comunicado dicha decisión, según apuntan los compañeros de 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur. Por su parte, Zequi o Pablo de Moral, con muchos pretendientes en Primera y que el pasado fin de semana cumplieron 100 partidos con la blanquiverde, son otros de los futbolistas que podrían dejar la entidad en las próximas semanas.

Sea como sea, no todo de lo que se habla son salidas. Tal y como ha informado el perfil especializado en fútbol sala @FutsalFichajes3, en la agenda del Córdoba Patrimonio de la Humanidad aparecen los nombres de Rafa Usín y Roger, ambos jugadores del Levante UD, equipo que ha descendido a Segunda División.