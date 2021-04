El Córdoba Patrimonio toma ventaja en su liga particular

El pasado sábado, poco más tarde de las 21:00 y mientras rodaba el balón en el Clásico de fútbol, Vista Alegre rebosaba de alegría al ver una nueva victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su feudo. Los de Josan González vencieron, quizá, en su partido menos brillante con los tres puntos en la talega ante un rival engañoso y al que podía dejar en la cuneta en caso de ganarle. Y lo hizo. UMA Antequera fue su rival en la tormentosa tarde cordobesa y, con ello, le ganó el duelo particular, aspecto vital en el sprint final del campeonato liguero. Los equipos de abajo consiguen puntos insospechados para llegar con vida a la última fecha. Con la actual dinámica blanquiverde podría no ser así, ya que aventaja hasta en siete puntos a los puestos de descenso directo y cuatro al de promoción. Ambos contendientes, sin contar a un desahuciado O Parrulo, más Burela, Ribera Navarra, Peñíscola, Jaén Paraíso Interior y Santa Coloma, se encuentran en la terna por no complicarse la vida y bajar de división, algunos con más urgencia que otros.

Las dianas de Jesulito, Jesús Rodríguez y Zequi significaron algo más que un mero triunfo en la lucha por la permanencia en la mejor liga del mundo. Tras el empate a uno en Antequera, el Córdoba Patrimonio se ponía al día de su calendario competitivo con la visita de UMA, a quien podía dejar prácticamente fuera de la pelea o muy lejos de la salvación en Primera División. El conjunto blanquiverde venció con contundencia en el electrónico y se proclamó vencedor del duelo particular entre cordobeses y antequeranos. Así, suma a su lista el otro enfrentamiento ganado con sendos duelos disputados, como es el caso de Servigroup Peñíscola (3-3 en Castellón y 2-0 en Córdoba). En su anterior ruta por el norte, que le llevó a vérselas con dos rivales directos, Ribera Navarra y Burela, sacó una igualada en el compromiso particular y una derrota. En Tudela, niveló el 2-3 en Vista Alegre para alzarse con el triunfo a domicilio por 3-4. En cuanto al cuadro gallego, tras el 5-6 que abrió la temporada para el Córdoba Patrimonio, empató en Burela gracias a las anotaciones de Jesulito y Zequi (2-2).

Santa Coloma, mejor situado en duelos particulares

En los ocho compromisos que restan, a la escuadra califa aún le queda por disputar la segunda vuelta contra Jaén Paraíso Interior, con quien cayó derrotado en suelo cordobés (1-3), e Industrias Santa Coloma, al que igualó en Vista Alegre. El conjunto colomense, de hecho, es el único que no tiene, por el momento, ningún duelo particular contado como derrota. Tiene en su poder las victorias generales ante Burela y Ribera Navarra y los empates ante Jaén Paraíso Interior y UMA Antequera, a falta de que juegue los compromisos frente a Córdoba Patrimonio y Peñíscola -ambos con empate en la ida-. En cuanto al cuadro amarillo, de los dobles enfrentamientos ya jugados, no saca rédito de ninguno, pues lo tiene perdido con Ribera Navarra y empatado con Santa Coloma, por lo que habría que atenerse a la diferencia de goles general como factor de desempate. Tienen en su poder, por el momento los partidos ganados ante UMA y Córdoba.

En cualquier caso, más allá de los duelos directos, UMA Antequera es el que más complicado lo tiene aun restándole un partido más por jugar que sus contrincantes. O Parrulo, con Maza al frente, se encuentra a 15 puntos de la permanencia con 24 por disputarse, mientras que los malagueños ven los puestos de salvación directa a 10 unidades con 27, en su caso, aún por disputar. Los pupilos de Moli vencieron en los partidos de ida ante Peñíscola (3-5) y Burela (4-7), con la vuelta sin resolver en el calendario de resultados. Obviamente, tiene el duelo perdido con el Córdoba Patrimonio, aunque lo tiene igualado con Santa Coloma, muy alejado del antepenúltimo puesto del cuadro universitario. El que resta es el de Jaén Paraíso Interior, con quien cayó goleado en La Salobreja (6-1).

Peñíscola, por otro lado, es el que peor bagaje tiene respecto a sus rivales directos, pues no ha conseguido salir triunfador en ninguno de los enfrentamiento. De hecho, sólo consiguió un triunfo contra Ribera Navarra, aunque fue neutralizado en el encuentro de vuelta por los tudelanos con un 6-1 final. En cuanto a Burela, sólo ha completado las dos vueltas contra Santa Coloma y Córdoba Patrimonio, saliendo vencido y vencedor respectivamente; en los otros, ganó contra Peñíscola y Ribera Navarra, empató contra Jaén y perdió contra UMA Antequera. En el último de los aspirantes a la salvación, Ribera Navarra, sale triunfador de los duelos completos ante Jaén y Peñíscola más la igualada con el Córdoba Patrimonio y sendas derrotas contra Santa Coloma, con los partidos ante UMA y Burela aún por jugarse.

En medio de tanta estadística, bueno es saber que el conjunto dirigido por Josan González se encuentra en la mejor dinámica de la temporada, tanto en resultados -lo que sí faltaba a comienzos de 2021- como en sensaciones, que no se traducían en lo primero. Así, es más sencillo pensar que el Córdoba Patrimonio pueda consumar su billete hacia la tercera temporada consecutiva en la máxima categoría. Tres equipos de la fase por el título, tres de la pugna por la permanencia y dos escuadras de media tabla serán los últimos ocho rivales de los blanquiverdes en este curso 2020-21, con más esperanzas que antes de que termine fuera del farolillo rojo.