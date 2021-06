El Córdoba Patrimonio quiere el broche del ascenso a Tercera de su filial

Conseguido el principal, el club tiene por delante un segundo objetivo para la campaña que toca a su fin. Goza de la oportunidad de alcanzarlo apenas dos semanas después, casi exactas, de celebrar su gran logro. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sabe desde el 30 de mayo que va a continuar un curso más, el tercero consecutivo y de su historia, en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Pero ahora desea más, quiere el broche definitivo a una magnífica temporada -también para sus escalafones inferiores-. La posibilidad de hacerlo la tiene de la mano de su segundo equipo, que a las órdenes de Juan de Dios Arroyo busca el fin de semana su ascenso a Tercera. Un salto de categoría que, de producirse, viene a reforzar el proyecto blanquiverde.

Para mayor concreción, el filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad pretende dar por sellado su billete para superior división el sábado. Es entones cuando, a partir de las 17:00, recibe en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre a su rival en un play off tan breve que sólo cuenta con una eliminatoria. Su adversario es el campeón de Segunda Andaluza -categoría provincial- de Cádiz, el Estrella Portuense. Aun cuando había de ser tenido en cuenta al comienzo, el cuadro califal demostró en la contienda de ida un notorio dominio. Los blanquiverdes se impusieron por 1-4, un resultado que le acerca muchísimo a Tercera. Sobre todo porque en este caso no se contabilizan los triunfos -como sucede por ejemplo en la fase por el título de Primera- sino los goles y las diferencias. Es decir, a los locales les basta y sobra con no perder por más de tres goles siempre que no se llegue al 2-5, claro.

Hecho el repaso sencillo, el cuadro califal acude sabedor de lo que tiene en su mano, más si cabe al actuar como local. Con todo, no ha lugar a la relajación. Más bien todo lo contrario, la pretensión del filial blanquiverde es atar por la vía directa, y esto es con otra victoria, su merecido ascenso a Tercera. “Están muy motivados y metidos. Nos trajimos un buen resultado de allí, pero no podemos confiarnos. Saldremos como si hubiéramos empatado o el resultado fuera mínimo”, expone Juan de Dios Arroyo en este sentido. Sobre el encuentro, el técnico apunta esperar a “un equipo que se cierre atrás, que complique las rotaciones y el juego en estático”. “Esperamos sobrellevarlo bien y hacer un buen partido”, concluye al respecto.

Lo cierto es que el segundo equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad encaraba este breve play off después de una temporada regular realmente brillante. Obtuvo el campeonato provincial y de manera clara, con 57 puntos y 15 por encima del segundo clasificado, el Adecor. Un dato que resulta mucho más significativo al tener en cuenta que fueron 20 partidos los que disputaron los clubes cordobeses, de forma que, y las cuentas son sencillas, el conjunto blanquiverde ganó todos sus choques excepto uno en que perdió. De ahí que su entrenador subraye que sus jugadores “se merecen” el ascenso. “Los chavales han trabajado muchísimo, es un grupo con mucho talento y el club nos facilitado muchísimo el trabajo. El talento del equipo es increíble”, afirma Juan de Dios Arroyo.

En cuanto al Estrella Portuense, cierto es que se alzó como el mejor de Cádiz pero no lo es menos que lo hizo con apenas cuatro partidos -que ganó en su totalidad, eso sí-. Por tanto, cabe insistir en que no existe opción de rebajar la intensidad por mucho que el salto de división esté encarrilado. A todo esto, el técnico pierde para este encuentro Javi Fernández, que “en una entrada en el anterior partido se lesionó el cuello y será baja”. Por cierto, el preparador califal desea una buena respuesta de la afición en Vista Alegre, donde puede acudirse con entrada libre. “Queremos reencontrarnos con el público, con nuestras familias, y espero que venga mucha gente”, expresa Juan de Dios Arroyo al respecto. Aunque el acceso es gratuito, no significa que se pueda ir al Palacio Municipal de Deportes sin más. Y esto es importante, sobre todo en relación a las medidas por la Covid-19. El club advierte de que es necesario llevar un documento impreso y relleno para mostrar en la puerta Este 2 del recinto, sobre la llamada de deportistas, un formulario de protocolo Covid-19 que puede descargarse en un sitio web generado para ello.