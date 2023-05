El capitán dice adiós: Jesús Rodríguez comunica que no continuará en el Córdoba Patrimonio

El último integrante de aquella plantilla que ascendió a Primera División dice adiós a un club que le ha dado todo y que su esfuerzo ha garantizado que esta entidad se mantenga, al menos, cinco años en la máxima categoría del fútbol sala español, algo impensable hace apenas unas temporadas. Y es que Jesús Rodríguez, capitán durante las últimas campañas regulares tras la marcha de Manu Leal, ha comunicado que no seguirá defendiendo la elástica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y deja, actualmente, a Víctor Areales como un cordobés fijo a las ordenes de Josan González en el primer equipo califa.

Esta decisión viene dada después también de las bajas anunciadas tanto de Cristian como Jesulito. Sin embargo, José García Román no le ha cerrado la puerta a ambos jugadores en declaraciones a los micrófonos de La Jugada de Córdoba advirtiendo que cuándo se sepa con seguridad qué entrenador ocupe el sitio en el banquillo blanquiverde podrían ser opciones en un futuro, aunque se antoja complicado y más aún después de la despedida. Por su parte, Jesús Rodríguez ha comunicado esta decisión por parte del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en un escrito expuesto en sus redes sociales.

“Se acabó. Ayer se me comunicó que no se contará conmigo para la siguiente temporada, ahora sí toca decir adiós. Se me hace muy complicado despedirme de lo que ha sido mi día a día y tanto soñé. Dejo atrás miles de recuerdos y vivencias con muchos compañeros que, a día de hoy, se han convertido en amigos y eso es una cosa que agradezco a este deporte. Dar las gracias a compañeros, cuerpo técnico y club por ayudarme a crecer y haber hecho posible cumplir lo que desde pequeño deseaba. A la afición del Córdoba, que juntos tocamos el cielo , nunca nos habéis abandonado fuese como fuesen las cosas y siempre habéis estado al pie del cañón. A mi familia nunca tendré palabras para agradecerle todo el apoyo y convencerme de levantarme cada día por mi familia. Gracias a mi mujer por animarme a seguir cada día. Qué suerte que Jesús Jr viera a su papá jugar. Y a ti papá, espero que estés orgulloso de verme haber cumplido mi sueño. Me voy contento y orgulloso, aunque duela, por haberlo dado todo durante las ocho temporadas por el club”, ha culminado.