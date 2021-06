Y siguen las bajas: Boyos y Caio no continúan en el Córdoba Patrimonio

El capítulo de las bajas sigue abierto. Tras una temporada para enmarcar en el apartado deportivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue con el trabajo de planificar la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Su presidente, José García Román, ha admitido en varias ocasiones que el principal objetivo tanto de la dirección deportiva como del club en general es mantener el bloque que ha conseguido la segunda permanencia consecutiva en Primera División, aunque en varios casos es prácticamente imposible lograr esto. Debido a esto, la entidad blanquiverde ha anunciado que David Sánchez Tienda, más conocido como Boyos, y Caio César no continuarán defendiendo esta elástica en la élite de este deporte a nivel español. Estos dos futbolistas fueron piezas claves para el técnico Josan González a lo largo de una segunda vuelta donde el cuadro califal dio un paso hacia adelante en su lucha por la permanencia. Sin embargo, ambos jugadores dicen adiós al club cordobés.

Por un lado, Boyos ve terminada su vinculación con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de regresar de tierras italianas a lo largo de la presente temporada. El menciano ha cuajado una actuación un tanto gris, ya que en 28 jornadas disputadas, el jugador ha marcado un total de seis goles debido a su gran tiro exterior, pero no ha podido demostrar todas sus cualidades en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. De hecho, en declaraciones al medio Mencisports.com, el cordobés se ha mostrado desilusionado por no quedarse una campaña más bajo las órdenes de Josan González. "Me costó bastante adaptarme a lo que pedía el entrenador y cuando lo hice, pues no disfruté mucho. Ha sido una temporada atípica y donde he estado lesionado varias veces, así que creo que todo ha condicionado un poco", añade un Boyos que creía que podía haber dado más defendiendo esta camiseta. "Sé que no he mostrado todo lo que soy en este año, pero me quedaba mucho que dar", recalca.

Mientras tanto, el paso de Caio César por la capital cordobesa ha sido breve, pero muy intenso. El ala brasileño llegaba al Córdoba Patrimonio de la Humanidad durante el pasado mercado invernal con el fin de ayudar al club blanquiverde a conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por ello y tras unas jornadas donde debía adaptarse al juego español al igual que su compatriota Lucas Perín, el natural de Belo Horizonte se impuso en el quinteto de un Josan González que mantuvo una total confianza en su figura. Caio disputó 19 partidos, además de inaugurar su cuenta goleadora. Sin embargo, la entidad califal no ha podido retener a este jugador y tendrá que seguir buscando en el mercado veraniego para suplir estas dos posiciones que se quedan vacantes tras la única llegada de Álex Viana y las salidas de Manu Leal, Cordero y Koseky. Una planificación con el objetivo de conseguir metas más ambiciosas en Primera División.